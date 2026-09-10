Sénégal: Prise en charge des urgences - 153 ambulances médicalisées réceptionnées par le chef de l'Etat

Au total, 153 ambulances médicalisées ont été réceptionnées ce jeudi par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, pour un montant de 8,1 milliards de francs CFA. Ces véhicules viennent s'ajouter aux 93 ambulances distribuées depuis juin 2024 visant à renforcer la prise en charge des urgences à travers le Sénégal.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce jeudi 10 septembre 2026 la cérémonie de réception de 153 ambulances médicalisées, acquises pour un montant de 8,1 milliards de francs CFA grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

« Ces véhicules viennent s'ajouter aux 93 ambulances distribuées depuis juin 2024. Ils renforceront la prise en charge des urgences, appuieront le déploiement des services mobiles d'urgence et de réanimation dans les régions et faciliteront les évacuations sanitaires depuis les zones les plus éloignées, où les femmes, les enfants et les personnes âgées en ont le plus besoin », indique la présidence de la République.

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D'après la même source, le chef de l'État a rappelé que cet effort s'inscrit dans le relèvement du plateau technique médical, pour lequel 275 milliards de francs CFA ont été mobilisés à ce jour, et dans la Stratégie nationale de transformation du système de santé 2025-2034, déclinaison de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050.

Le chef de l'État a ainsi appelé les responsables des structures de santé, les maires et les présidents de conseil départemental à assurer l'entretien et le bon usage de ces ambulances. Il a également exprimé la reconnaissance de la Nation aux partenaires mobilisés aux côtés du Sénégal sur la voie de la couverture sanitaire universelle.