Congo-Brazzaville: Confejes - Le Pr Brice Arsène Mankou nommé expert et membre du conseil scientifique

À l'orée de la rentrée scolaire et universitaire, la République du Congo reçoit, une fois de plus, les honneurs de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (Confejes), dont la secrétaire générale, Louisette-Renée Thobi Etame Ndedi, vient de nommer le Pr Brice Arsène Mankou comme expert et membre du prestigieux conseil scientifique de cette institution.

Au sein de ce conseil scientifique, le professeur aura pour missions, entre autres, d'organiser avec ses collègues à Paris un colloque sur les territoires du sport et de la jeunesse, qui aura lieu les 29 et 30 octobre, prélude aux Jeux olympiques de Dakar qui se tiendront du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Il s'agit des premiers jeux qui vont se dérouler sur le sol africain. Le Franco-Congolais est aussi attendu à Dakar, du 7 au 8 octobre prochain, dans le cadre d'un colloque international portant sur le thème « Sport, éducation, jeunesse et loisirs : regards croisés sur les Jeux africains de la jeunesse, Dakar 2026 ».

Il présentera, à l'université Cheick Anta Diop, une communication scientifique intitulée « Sport féminin et inclusion sociale : le poids des traditions et des religions dans les pratiques sportives féminines en Afrique ».

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Titulaire d'une chaire sur les mobilités francophones à l'université d'Ottawa, au Canada, ce professeur de sociologie entend, cette année, collaborer avec sa collègue, Stéphanie Gaudet, nommée récemment à la tête de la Chaire de recherche en francophonie canadienne sur la participation citoyenne des jeunes du Collège desdites chaires sur le monde francophone .

Cet été, il a mis à profit son séjour estival au Canada pour Apollinaire Aya, ambassadeur du Congo au Canada et coordonnateur du Groupe des ambassadrices et ambassadeurs francophones d'Ottawa, pour évoquer les projets universitaires Canada - République du Congo pouvant déboucher sur des partenariats avec les universités congolaises dans le cadre de la Francophonie. Dès la rentrée académique, le professeur Brice Arsène Mankou entend dynamiser ces partenariats entre les universités canadiennes et congolaises par des codiplomation, des cotutelles de thèses et des mobilités entre enseignants-chercheurs canadiens et congolais.

L'année dernière, avec l'appui financier de l'Agence universitaire francophone et l'Institut de recherches de développement (IRD), il a coanimé, avec le professeur Bienvenu Boudimbou, un atelier sur l'encadrement doctoral avec les collègues enseignants-chercheurs des universités Marien-Ngouabi et Denis-Sassou-N'Guesso. Notons que la Confejes a pour mission d'exécuter les décisions ministérielles et de piloter les axes de coopération dans le domaine de la jeunesse et des sports de l'espace francophone.