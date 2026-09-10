Congo-Brazzaville: Concours photos - Des photographes appelés à participer

Dans le cadre de la onzième édition de Focal d'Afrique (rencontre internationale de la photographie de Ouagadougou) qui se déroulera, du 6 au 9 novembre, à Ouagadougou au Burkina Faso. L'association Pixel 24 lance un concours de photographie sur le thème « La photographie sur les traces de nos us et coutumes, mémoire et transmission ».

L'appel à l'inscription est ouvert du 1er septembre au 15 octobre pour tous les photographes professionnels résidents ou non au Burkina Faso. Les éléments à fournir sont les suivants : une note d'intention de participation en lien avec la thématique (environ 200 mots) ; une courte biographie du photographe. Ces éléments seront envoyés au plus tard le 15 octobre à cette adresse mail : focalafriqueouaga@gmail.com.

Les oeuvres en compétition doivent avoir une qualité technique requise, être originales et esthétiques, être en rapport avec le thème de l'édition, être en format TIFou JPEG (300 dpi minimum, en noir et blanc ou en couleur).

Outre le concours photos, le Pixel 24 organise également une formation photos, une exposition, un panel sur le thème, des rencontres professionnelles, rue marchand.

Tout participant ou participante à l'exposition photos hors compétition est libre de choisir son thème, les oeuvres soumises seront à l'appréciation du comité d'organisation.