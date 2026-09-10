Congo-Brazzaville: Administration du territoire - L'assainissement au coeur des priorités du nouveau maire de Talangaï

Le préfet de Brazzaville, Yves Bodler Ngongo, a intronisé, le 9 septembre, à Brazzaville le nouvel administrateur-maire de l'arrondissement 6, Talangaï, Rufin Openza. Ce dernier s'engage à tout mettre en oeuvre pour assainir et garantir la sécurité de la zone.

L'administrateur-maire de Talangaï, Rufin Openza, remplace à ce poste Privat Frédéric Ndeké. Il aura désormais pour mission de veiller au bien-être de la population de Talangaï, a indiqué le préfet de Brazzaville dans ses propos d'intronisation. « Vous êtes administrateur-maire parce que vous avez été nommé par le pouvoir central. L'administrateur-maire d'arrondissement est le représentant du préfet dans l'arrondissement.

Par ailleurs, l'administrateur-maire de l'arrondissement est responsable devant le maire de la commune à qui il rend compte et devant lequel il est responsable », a indiqué Yves Bodler Ngongo.

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A ce titre, a-t-il fait savoir, l'administrateur maire est tenu de veiller au respect des lois et règlements en vigueur en matière de sécurité, de maintien de l'ordre et de la protection de la population, de prendre les mesures nécessaires à la prévention ou à la lutte contre les calamités susceptibles de mettre en danger la santé, la sécurité des populations et les activités socioéconomiques dans sa circonscription.

Engagé à transformer Talangaï, le nouvel administrateur-maire de cet arrondissement de Brazzaville ambitionne d'y renforcer l'hygiène et la tranquillité publique. « La mission qui m'est confiée est grande. Talangaï mérite une administration moderne, efficace et proche des citoyens. Dès aujourd'hui, mon action sera guidée par la salubrité, la sécurisation du domaine public, la sécurité, la modernisation de nos services et le dialogue permanent.

Chère population de Talangaï, je viens avec la volonté de travailler pour et avec vous, la porte de la mairie vous sera ouverte. Ensemble, faisons de Talangaï un arrondissement propre, ordonné, sécurisé et solidaire », a déclaré Rufin Openza.

Le nouveau locataire de Talangaï est un ingénieur informaticien des services de l'ex-Office congolais d'informatique, aujourd'hui devenu l'Agence congolaise des systèmes d'information.