Congo-Brazzaville: Vie des partis - Valentin Madzou élu président du Club 2002-PUR Lékoumou

Elu président de la fédération du Club 2002, Parti pour l'unité et la République (PUR) du département de la Lékoumou, à l'issue de l'assemblée générale du 8 septembre à Sibiti, Valentin Madzou a placé son mandat sous le signe de l'union où il n'y a ni anciens ni nouveaux membres.

Parti de la majorité présidentielle, le Club 2002-PUR poursuit sa campagne de restructuration des instances intermédiaires et de base à travers le pays. Après la Bouenza, le tour était revenu au département de la Lékoumou de renouveler ses instances dirigeantes. Désormais à la tête de la fédération du département de la Lékoumou où il préside aux destinées d'un bureau de quinze membres, Valentin Madzou sait à quoi s'atteler.

« La mission que j'ai acceptée de conduire avec l'apport de tout le monde, c'est un mandat d'union : pas d'anciens, pas de nouveaux. Je ne ménagerai aucun effort dans la recherche des solutions idoines pour la bonne marche de notre parti. Le Club 2002-PUR étant un des piliers des partis de la majorité présentielle, nous vous rassurons de notre détermination pour relever les défis de la démocratie et du bien-être des habitants de notre département », s'est engagé le nouveau président départemental du Club 2002-PUR Lékoumou.

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Outre le bureau exécutif départemental, les participants venus des différents districts de la Lékoumou ont mis en place une commission de contrôle et d'évaluation chargée de veiller au bon fonctionnement de l'équipe dirigeante. Une nouvelle équipe appelée à poursuivre la redynamisation des structures du parti dans le département, tout en améliorant leur fonctionnement au plus près des militants. « Des dizaines de milliers de militants frappent à la porte du Club 2002, Parti pour l'unité et la République ici dans le département de la Lékoumou.

Soyez donc les artisans d'une gouvernance par les textes dans l'exercice de votre mandat. Faites preuve d'inclusivité, c'est-à-dire fédérez autour de vous. Vous êtes le chef, c'est à vous de tendre la main vers les autres, c'est à vous de rassembler, de fédérer », a exhorté le rapporteur général du Comité national de supervision et de coordination du premier congrès ordinaire, Louis-Gabriel Missatou.

Les cadres, militants et sympathisants de la Lékoumou ont également réaffirmé leur attachement aux orientations du président fondateur du Club 2002-PUR, le révérend sénateur Wilfrid Guy César Nguesso. Entouré, entre autres, du président du comité préparatoire d'organisation du premier congrès ordinaire, Tony Abraham Ossété, et de la secrétaire nationale chargée du genre et de la parité, Mylène Gloria Gassongo, Louis-Gabriel Missatou a rappelé la nécessité du Club 2002-PUR Lékoumou de garder des convictions ancrées du parti. « Le révérend Wilfrid Guy César Nguesso nous charge de vous dire qu'ici, dans la Lékoumou, le Club 2002, Parti pour l'unité la République doit garder des convictions ancrées.

Le président fondateur nous rappelle que pour nous, le Club 2002-PUR, plus que les convictions, nous avons la foi. Nous avons la foi en Dieu, mais nous avons aussi la foi en nos idéaux, en nos convictions, en tout ce qui nous rassemble, c'est-à-dire en l'amour fraternel, en la concorde, également en la cohésion au sein de notre parti », a rappelé le rapporteur général du comité national de supervision et de coordination du premier congrès ordinaire.

Notons qu'après la tenue de cette assemblée générale, les yeux des membres du Club 2002-PUR Lékoumou sont désormais tournés vers le congrès départemental en prélude du premier congrès national ordinaire du parti.