Congo-Brazzaville: Éducation non formelle - Une campagne en faveur de l'alphabétisation

Au lendemain de la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation, la direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle a lancé le 9 septembre à Brazzaville une campagne de sensibilisation à l'endroit de toutes les couches sociales, particulièrement celles qui ont quitté prématurément l'école ou qui n'ont jamais eu la possibilité d'y accéder.

La 60e Journée internationale de l'alphabétisation est célébrée cette année sur le thème « L'alphabétisation pour les personnes, la planète et la prospérité ». La campagne de sensibilisation lancée traduit dans les faits le message contenu dans ce thème, a indiqué le directeur général de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, Rémy Alain Blaise Boumba.

Les treize équipes déployées, pour cette campagne, dans les marchés et les places publiques de tous les arrondissements de Brazzaville sont en mission en faveur de l'alphabétisation, a-t-il poursuivi. « Ces équipes doivent permettre d'aller directement à la rencontre de la population. Leur expliquer l'importance de l'apprentissage et les orienter vers les possibilités offertes par notre dispositif d'alphabétisation et de l'éducation non formelle », a expliqué Rémy Alain Blaise Boumba.

Le message porté est simple : « Il n'est jamais trop tard pour apprendre », car apprendre est un processus qui accompagne l'humain tout au long de la vie. L'alphabétisation, a rappelé le directeur général, n'est ni une faveur ni une source de stigmatisation.

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Elle constitue une opportunité, un droit et un moyen de renforcer l'autonomie, l'insertion socio-professionnelle. « Soyez à l'écoute de la population, prenez le temps de comprendre leurs préoccupations, orientez les vers les structures appropriées, ces centres d'alphabétisation selon les cas et les écoles spéciales », a-t-il déclaré en mettant en route les équipes de sensibilisation.