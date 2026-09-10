Congo-Kinshasa: Dialogue en RDC - Sama Lukonde en tournée de mobilisation dans le Haut-Katanga !

Dans le cadre de ses vacances parlementaires, le Président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, est arrivé à Lubumbashi dans la soirée du mardi 8 septembre 2026.

À sa descente d'avion, il a été accueilli par le Gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, M. Martin Kazembe Shula, accompagné de plusieurs Sénateurs, Députés nationaux et membres du Comité provincial de sécurité.

Cette visite de proximité dans sa circonscription électorale s'annonce chargée. Le Président de la Chambre haute du Parlement entend rencontrer toutes les couches de la population pour échanger sur leur quotidien, leurs préoccupations sociales, la sécurité et le développement économique de la province. À son arrivée, l'Honorable Sama Lukonde Kyenge a déclaré :

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« Très heureux d'être ici sur la terre de nos aïeux, le Haut-Katanga, la terre où je suis élu Sénateur. Pendant les vacances parlementaires, notre devoir est de consulter toutes les couches de la population, en commençant par les plus hautes autorités jusqu'aux forces vives. Nous avons été très bien accueillis par le Gouverneur. Comme nous le recommande Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous aurons un séjour fructueux. Ce sera l'occasion d'échanger sur le social, la sécurité, l'économie de la province et les grandes questions d'actualité, dont le dialogue annoncé par le Chef de l'État. Vous, amis de la presse, serez à mes côtés durant tout mon séjour. Ce séjour sera marqué par plusieurs rencontres citoyennes et descentes sur le terrain ».