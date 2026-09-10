Ile Maurice: Pattee et Émilien de nouveau dans le viseur des enquêteurs

Mike Gregory Pattee et Jean Widdy Émilien, tous deux originaires de la région de Chamarel, sont actuellement détenus dans le cadre d'une enquête sur une tentative présumée de trafic de cannabis entre Maurice et La Réunion. Les faits remontent à 2021 et le dossier a été relancé à la suite d'un échange de renseignements entre l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) et ses homologues réunionnais, dans le cadre d'une demande de Mutual Legal Assistance.

Les informations transmises par les autorités de l'île soeur, notamment celles relatives à la saisie de 155,7 kilos de cannabis, auraient permis aux enquêteurs de l'ADSU de faire progresser leurs investigations et d'identifier plusieurs suspects. Mike Gregory Pattee et Jean Widdy Émilien ont été arrêtés le 7 septembre et provisoirement inculpés de conspiracy. Ils ont comparu en cour, mais sont restés en détention après que les enquêteurs de l'ADSU se sont opposés à leur remise en liberté.

Un passé commun

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Ce n'est pas la première fois que les deux hommes se retrouvent associés à un épisode mouvementé entre les deux îles. En 2021, ils avaient déjà été secourus au large de La Réunion après une panne de moteur de leur embarcation, alors qu'ils se trouvaient à une quinzaine de milles nautiques des côtes réunionnaises, au large de Saint-André. Ils faisaient partie d'un groupe de cinq Mauriciens, comprenant également les frères Jean Patrick et Jean Daniel Victoire, ainsi qu'un maraîcher originaire de Vallée-Pitot.

Selon les informations rapportées à l'époque, l'alerte avait été donnée après que la compagne de Jean Widdy Émilien eut signalé sa disparition au poste de police de La Gaulette. L'ouvrier agricole, déjà connu des services de police, était parti pêcher au large. Un appel de détresse avait finalement été lancé aux autorités réunionnaises, déclenchant une opération de secours qui avait permis de ramener l'embarcation à bon port. Les cinq hommes avaient ensuite été renvoyés à Maurice et poursuivis pour infraction à la législation sur l'immigration.

Dans le dossier actuel, les enquêteurs soupçonnent les deux hommes de s'être rendus à La Réunion afin d'y récupérer une cargaison d'environ 50 kilos de cannabis. Le paiement de la marchandise aurait pris une forme inhabituelle et impliqué notamment des oiseaux, dont des serins.

Selon les éléments recueillis par les enquêteurs, leur retour vers Maurice aurait, là encore, été marqué par le naufrage de leur embarcation au large de La Réunion. Cet épisode aurait coïncidé avec la saisie, par les autorités réunionnaises, d'environ 33 kilos de cannabis dans le secteur de Bras-Panon. Deux autres suspects recherchés dans cette affaire auraient, selon les enquêteurs, déjà quitté le territoire mauricien.

La coopération entre les autorités des deux îles a ainsi joué un rôle central dans les investigations. Les éléments transmis par les services réunionnais auraient contribué à identifier les suspects mauriciens impliqués dans cette affaire.

Pattee, un nom déjà connu des enquêteurs

Le nom de Mike Gregory Pattee est déjà apparu à plusieurs reprises dans les chroniques judiciaires mauriciennes. Fin 2022, lors d'un contrôle routier, un sachet de cannabis avait été découvert dans son véhicule. Du papier à rouler avait également été retrouvé lors d'une fouille corporelle.

Quelques mois plus tard, en 2023, il avait été arrêté après s'être présenté de son plein gré aux bureaux de l'Independent Commission against Corruption, dans le cadre de l'affaire Franklin. Il avait alors été présenté par Bruneau Laurette comme le bras droit présumé de Jean Hubert Celerine, dit Franklin.

Une accusation provisoire de blanchiment d'argent avait été retenue contre lui avant sa remise en liberté sous caution. Il aurait, depuis, fait l'objet de recherches dans le cadre de cette affaire, jusqu'à sa nouvelle arrestation.

Jean Hubert Celerine, condamné à sept ans de prison à La Réunion pour trafic de stupéfiants, avait finalement été extradé vers l'île soeur en 2024. Cette extradition avait entraîné l'abandon des poursuites engagées contre lui à Maurice.

La présence récurrente du binôme Pattee-Émilien dans deux épisodes maritimes entre Maurice et La Réunion, séparés de deux ans et marqués par des circonstances similaires -- panne de moteur, naufrage et intervention des secours réunionnais -- constitue désormais un élément examiné par les enquêteurs dans le cadre de leurs investigations sur une éventuelle filière de trafic entre les deux îles.