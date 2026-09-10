Ile Maurice: Suspension de deux employés - La FCSOU dénonce une communication «préjudiciable»

Après que la direction de Mauritius Telecom a envoyé, le 18 août dernier sur WhatsApp, un message interne à son personnel annonçant la suspension de deux employés d'une de ses filiales, la Federation of Civil Service and Other Unions (FCSOU) estime, dans une lettre adressée à la direction de MT, le 7 septembre, que des formulations dans ce message interne portent atteinte à la réputation des deux salariés alors que les faits qui leur seraient reprochés n'ont pas encore été établis.

Narendranath Gopee, négociateur syndical, s'attarde sur la référence dans ce message interne à de prétendues «activités frauduleuses» et sur la volonté affichée d'appliquer une «zéro tolérance» à tout acte illégal. Pour la FCSOU, associer ces termes aux deux employés pourrait donner l'impression qu'ils ont commis des faits répréhensibles. Or, une suspension ne constitue pas une condamnation et les accusations doivent être examinées dans le cadre des procédures prévues.

La fédération pense que cette manière de faire expose publiquement et stigmatise les deux salariés car l'employeur pouvait informer son personnel de la suspension, sans révéler l'identité des deux employés ni évoquer la nature présumée des faits.

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S'il est normal qu'une entreprise lutte contre la fraude et les actes illégaux, cela doit se faire dans le respect de la dignité des employés, dans la confidentialité et des principes de justice naturelle. Dans sa lettre, la FCSOU évoque aussi une note de crédit deRs 47 840 approuvée par la direction, élément méritant d'être pris en considération.

La fédération demande à la direction de MT de préciser au personnel qu'une suspension n'est pas une reconnaissance de culpabilité et de veiller à ce que toute procédure disciplinaire ait lieu dans le respect du droit des deux salariés à être entendus.