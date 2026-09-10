Ile Maurice: Le PM reçoit le Pr Edward Lam Shang Leen - Collaboration en matière de radiologie et d'oncologie interventionnelle

Le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, a reçu, ce jeudi 10 septembre, le Pr Edward Lam Shang Leen, professeur émérite de radiologie à l'Imperial College London et spécialiste en oncologie interventionnelle.

Le Professeur Lam Shang Leen a proposé de mettre bénévolement son expertise clinique et académique au service du pays afin de soutenir le développement de la radiologie et de l'oncologie interventionnelle. L'objectif est d'offrir aux patients mauriciens des traitements plus modernes et moins invasifs, favorisant une meilleure qualité de vie.

« Ces techniques sont moins invasives et moins douloureuses. Elles réduisent les risques de complications et le temps de récupération, tout en étant efficaces et financièrement avantageuses. Nous voulons ainsi renforcer durablement la capacité du système de santé publique à prendre en charge les patients atteints de cancer », a-t-il déclaré à l'issue de sa rencontre avec le chef du gouvernement.

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Cette collaboration prévoit la formation de médecins, d'infirmiers spécialisés et de techniciens, le partage d'expertise sur des cas complexes, ainsi que l'organisation d'ateliers, de conférences et de démonstrations pratiques. Elle accompagnera également l'introduction progressive de nouvelles techniques de pointe à Maurice. Douze patients ont déjà été identifiés pour bénéficier de traitements spécialisés au cours de son séjour.