Ile Maurice: Réinventer les sciences sociales - Expérience et engagement

La 11e Conférence internationale de recherche en sciences sociales (SSIRC 2026) s'est ouverte le mercredi 9 septembre à Flic-en-Flac. Elle réunit des universitaires, des chercheurs et des professionnels pour trois jours de partage des connaissances, de collaboration en matière de recherche et de dialogue constructif sur les défis sociétaux actuels.

Organisée conjointement par l'université de Maurice et la North-West University d'Afrique du Sud, la conférence de cette année s'articule autour du thème Réinventer la recherche en sciences sociales à travers les données, l'expérience et l'engagement. Cet événement offre une plateforme précieuse pour promouvoir une recherche rigoureuse, fondée sur des données factuelles et pertinente sur le plan social, tout en encourageant le renforcement des liens entre les chercheurs et la communauté au sens large.

L'édition 2026 rassemble 173 délégués issus de 24 institutions et propose 121 exposés répartis en 10 disciplines thématiques, organisés en 30 sessions. Les thèmes abordés comprennent la gestion d'entreprise, l'économie, la finance et la comptabilité, les technologies émergentes, la gestion des ressources humaines, le droit, le développement durable et la gestion du secteur public.

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La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, des sciences et de la recherche, Kaviraj Sukon ; de la gouverneure de la Banque de Maurice, Priscilla Muthoora Thakoor ; du vice-chancelier de l'université de Maurice, le professeur Kavi Kumar Khedo ; du doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion du North-West University, le professeur Mabutho Sibanda ; ainsi que d'autres invités de marque.

Dans son allocution, le ministre Sukon a souligné l'importance des approches pluridisciplinaires pour relever des défis complexes tels que le changement climatique, la santé, la sécurité alimentaire, les transports, la connectivité numérique et l'intelligence artificielle (IA). Il a insisté sur le fait que la recherche ne peut plus être menée de manière isolée et a encouragé les jeunes chercheurs à faire preuve de rigueur méthodologique tout en tirant pleinement parti des technologies émergentes.

Tout en reconnaissant le potentiel de l'IA pour soutenir la recherche, le Kaviraj Sukon a souligné qu'elle devait venir compléter, et non se substituer, à la réflexion critique et à une méthodologie de recherche rigoureuse. Il a également mis en avant les efforts du gouvernement en faveur de l'internationalisation de l'enseignement supérieur et a encouragé les universités étrangères à nouer des partenariats plus solides avec les établissements mauriciens.

Le professeur Khedo a, pour sa part, mis en exergue le rôle de longue date joué par la SSIRC dans la promotion des échanges universitaires et la création d'opportunités pour de nouvelles collaborations de recherche. Il a également réaffirmé l'engagement de l'université de Maurice en faveur de l'internationalisation et du renforcement des partenariats universitaires, tant au niveau local qu'international.

Prenant également la parole lors de la cérémonie d'ouverture, le professeur Sibanda a encouragé les chercheurs à dépasser les frontières académiques traditionnelles et à veiller à ce que leurs travaux génèrent de la valeur au-delà du monde universitaire. Il a exhorté les participants à s'ouvrir à des disciplines extérieures à leurs domaines d'expertise, à poser des questions stimulantes et à nouer des collaborations fructueuses tout au long de la conférence.