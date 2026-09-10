Ethiopie: Israël réaffirme son soutien sans faille à la lutte du pays pour l'accès à la mer Rouge

Addis Ababa — Israël a mis tout son poids diplomatique au service de la quête de l'Éthiopie visant à obtenir un accès à la mer. L'ambassadeur d'Israël en Éthiopie, Avraham Neguise, a en effet souligné que son pays soutenait fermement les efforts déployés par ce pays d'Afrique de l'Est pour obtenir un accès maritime à la mer Rouge.

S'adressant à l'ENA, M. Neguise a déclaré que le renforcement de l'Éthiopie et la promotion de la stabilité dans la mer Rouge constituaient un intérêt partagé par la communauté internationale, et non une question concernant uniquement l'Éthiopie.

« Renforcer l'Éthiopie et instaurer la stabilité en mer Rouge est dans l'intérêt de tous, et pas seulement de l'Éthiopie », a-t-il noté.

Selon lui, la position d'Israël concernant la quête d'un accès à la mer par l'Éthiopie est claire.

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« Israël soutient l'Éthiopie dans cette démarche. C'est une politique israélienne claire », a déclaré l'ambassadeur, soulignant que l'accès à la mer est important pour que l'Éthiopie renforce son économie, préserve sa souveraineté et favorise la sécurité régionale.

Aujourd'hui, l'accès de l'Éthiopie à la mer est de plus en plus considéré comme un droit stratégique légitime, motivé par la croissance démographique et économique du pays, l'expansion de ses échanges commerciaux et des enjeux de sécurité nationaux et régionaux pressants.

La proximité géographique du pays avec la mer Rouge, associée à ses liens historiques avec les ports de la région, reste au coeur de son argumentaire en faveur d'un débouché maritime durable.

L'Éthiopie administrait historiquement les ports de Massawa et d'Assab et disposait de capacités navales avant la séparation de l'Érythrée. Plus important encore, la campagne menée par l'Éthiopie en faveur d'un accès souverain à la mer prend de l'ampleur sur la scène internationale.

« Israël soutient ce que fait actuellement l'Éthiopie. Il se range derrière l'Éthiopie dans cette démarche », a souligné l'ambassadeur Neguise.

L'ambassadeur israélien a réaffirmé le soutien d'Israël à la quête d'un accès à la mer de l'Éthiopie, soulignant que la coopération visant à améliorer la sécurité régionale et la stabilité économique profite aux pays de toute la région de la Corne de l'Afrique et au-delà.

À cet égard, Israël s'engage à partager son expérience en matière de lutte contre le terrorisme et de lutte contre les menaces terroristes, a déclaré l'ambassadeur Neguise, ajoutant que la sécurité et le développement économique sont étroitement liés et constituent des besoins fondamentaux pour les populations partout dans le monde.

Il a souligné que l'Éthiopie est un pays d'importance stratégique dans la Corne de l'Afrique. Par conséquent, un meilleur accès à la mer pourrait contribuer à la stabilité et à la coopération entre les pays de la région.

L'implication de l'Éthiopie dans la mer Rouge pourrait avoir des répercussions allant au-delà de ses intérêts nationaux, notamment pour relever les défis sécuritaires posés par le terrorisme et la piraterie dans cette région maritime.

« Le retour de l'Éthiopie en mer Rouge sera positif », a-t-il noté, soulignant le rôle de longue date du pays dans le maintien de la paix et son engagement déclaré en faveur de la paix et de la stabilité.

L'ambassadeur Neguise a déclaré que les activités terroristes dans la Corne de l'Afrique et les attaques affectant les voies maritimes font peser des risques non seulement sur les pays de la région, mais aussi sur le Moyen-Orient, l'Europe et l'économie mondiale dans son ensemble.

La mer Rouge est un corridor maritime essentiel et l'instabilité le long de cette voie peut avoir des conséquences économiques de grande envergure.

« Si la situation dans la mer Rouge reste instable et que des terroristes mènent des attaques, ce n'est pas seulement la Corne de l'Afrique qui en pâtira, ni seulement le Moyen-Orient : c'est l'économie mondiale tout entière qui en souffrira », a-t-il déclaré.