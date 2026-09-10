Ethiopie: Un diplomate allemand salue la transformation urbaine rapide d'Addis-Abeba

Addis Ababa — L'ambassadeur allemand par intérim en Éthiopie, Ferdinand von Weyhe, a salué la transformation urbaine rapide d'Addis-Abeba, affirmant que l'extension des axes urbains, la réhabilitation des berges, l'aménagement des espaces publics et le développement des espaces verts de la capitale redessinent la ville à un rythme impressionnant.

S'adressant à l'ENA, M. von Weyhe a déclaré avoir été témoin de changements significatifs dans la capitale au cours de ses trois années passées à Addis-Abeba, notamment le développement des axes urbains et la réhabilitation des espaces publics.

« Comme je vis ici depuis trois ans, j'ai été témoin de tous ces changements, et je trouve impressionnantes la rapidité et la cohérence de ce qui se passe, ainsi que la manière dont cela se déroule », a-t-il déclaré.

L'ambassadeur par intérim a indiqué que les différents projets de développement menés à travers la ville semblaient être interconnectés, ce qui suggère l'existence d'un cadre d'urbanisme plus large.

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« Il existe un grand plan directeur, j'en ai l'impression, même si je ne l'ai pas vu, mais tout semble s'articuler autour de ces corridors », a-t-il observé.

Il a cité les abords de la rivière et du lac Kebena, notamment les environs de l'ambassade d'Allemagne et jusqu'à l'ambassade de France, comme des exemples concrets de la transformation en cours de la ville.

Selon M. von Weyhe, ces changements ne se limitent pas aux infrastructures matérielles, mais influencent également la manière dont les habitants utilisent et vivent les espaces publics.

Il a noté que de plus en plus d'habitants passent désormais du temps à l'extérieur, se promenant le long des berges et profitant des espaces publics récemment aménagés.

« J'ai vu tant de gens profiter de la soirée, tant de personnes se promener le long de la rivière, ainsi que des enfants faire du vélo sur ces chemins, ce qui représente un grand changement », a-t-il déclaré.

Le diplomate a également établi un lien entre les efforts d'écologisation urbaine d'Addis-Abeba et l'initiative plus large de l'Éthiopie, l'« Initiative pour un héritage vert » (GLI), qui a placé la plantation d'arbres, le développement forestier et la restauration de l'environnement au coeur du programme de développement du pays.

M. von Weyhe a déclaré que son expérience personnelle de participation à des activités de plantation d'arbres avait démontré que le succès des initiatives environnementales ne dépendait pas seulement de la plantation d'arbres, mais aussi de la garantie de leur survie et de leur croissance.

« J'ai planté de mes propres mains des centaines d'arbres, et j'ai pu constater qu'il ne s'agit pas seulement de planter, mais aussi de prendre soin de l'arbre au fur et à mesure de sa croissance », a-t-il déclaré.

Il a également qualifié l'enthousiasme du public pour la plantation d'arbres et les efforts déployés pour entretenir les jeunes plants nouvellement mis en terre pendant la saison des pluies de « signe de renouveau et de régénération ».

Au-delà des avantages environnementaux de la plantation d'arbres, M. von Weyhe a souligné la nécessité de créer des opportunités économiques à partir des ressources forestières et de veiller à ce que les communautés locales tirent profit des actifs forestiers croissants du pays.

« Ayant planté de nombreux arbres en Allemagne, je sais qu'au final, il ne s'agit pas seulement d'esthétique ; les gens ont besoin de gagner leur vie pour eux-mêmes et leurs familles », a-t-il déclaré.

Il a souligné l'importance de mettre en place des chaînes de valeur autour des arbres matures et de renforcer l'industrie du bois en Éthiopie afin de créer des emplois et de générer des revenus pour les communautés vivant à proximité des zones forestières.

« Il est très important d'exploiter le bois et le bois d'oeuvre pour soutenir l'industrie du bois, ce qui peut contribuer de manière significative aux revenus des communautés vivant à proximité des forêts », a-t-il déclaré.

Ses propos soulignent le potentiel plus large des efforts de rénovation urbaine d'Addis-Abeba, qui vont au-delà de l'amélioration de l'apparence de la ville pour contribuer à la qualité de vie, à la résilience environnementale et aux opportunités économiques.

Le développement urbain de la capitale a de plus en plus placé les espaces publics, les corridors fluviaux, les zones piétonnes et les espaces verts au coeur de sa transformation, créant ainsi des espaces de loisirs tout en cherchant à améliorer l'environnement urbain.

M. von Weyhe a en outre souligné la dimension économique des initiatives environnementales de l'Éthiopie, affirmant que les ressources forestières en expansion du pays pourraient devenir une source durable de moyens de subsistance si elles étaient soutenues par des industries et des chaînes de valeur appropriées.

Ses observations interviennent alors qu'Addis-Abeba continue d'étendre ses corridors urbains, de réhabiliter les berges et les espaces publics, et d'intégrer des espaces verts et des zones de loisirs dans le développement de la ville, reflétant ainsi une approche de plus en plus interconnectée du renouveau urbain et de la durabilité environnementale.