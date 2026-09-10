Ethiopie: Des diplomates de différents pays souhaitent aux Éthiopiens paix et prospérité pour la nouvelle année

Addis Ababa — Des diplomates de divers pays en Éthiopie ont adressé leurs voeux chaleureux de bonne année au peuple éthiopien, exprimant leurs espoirs de paix, de prospérité, de bonne santé et de relations bilatérales renforcées pour l'année à venir.

Les diplomates ont transmis leurs voeux alors que l'Éthiopie s'apprête à accueillir la nouvelle année, soulignant l'importance de la paix, de la coopération et de l'amitié durable entre l'Éthiopie et leurs pays respectifs.

Ces messages ont été adressés alors que l'Éthiopie fêtait le Nouvel An, un événement culturel majeur marqué par des célébrations, des réunions familiales et des voeux d'espoir pour un avenir paisible et prospère.

Ces messages diplomatiques ont également souligné l'importance de l'amitié et de la coopération entre l'Éthiopie et ses pays partenaires.

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L'ambassadeur des Émirats arabes unis en Éthiopie, Abdalla Hassan Alshamsi, a souhaité paix, amour et prospérité aux Éthiopiens, décrivant les relations entre l'Éthiopie et les Émirats arabes unis comme un « partenariat stratégique solide et distingué », fondé sur l'amitié, le respect mutuel et des intérêts communs.

Ces dernières années, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis ont renforcé leur coopération dans les domaines de l'investissement, du commerce, du développement, du tourisme et d'autres secteurs d'intérêt commun, jetant ainsi des bases plus solides pour leur partenariat bilatéral en pleine expansion.

De même, l'ambassadrice du Sri Lanka en Éthiopie, Nirmala Indumathie Dias Paranavitana, a souligné l'esprit commun de renouveau, de famille, d'amitié et d'espoir qui se reflète dans les traditions du Nouvel An en Éthiopie et au Sri Lanka. Elle a déclaré que ces valeurs partagées pouvaient jeter des ponts entre les peuples et les nations.

Ses propos ont mis en avant le rôle des similitudes culturelles et des échanges entre les peuples pour rapprocher les pays, au-delà des relations diplomatiques officielles.

De son côté, l'ambassadeur Abdelkader Mohammed Hadi, chargé d'affaires du Yémen, a souhaité succès et prospérité aux Éthiopiens, soulignant les relations de longue date et les intérêts communs entre l'Éthiopie et le Yémen.

Le chargé d'affaires par intérim de la Malaisie, Mohd Afandi Abu Bakar, a souhaité au gouvernement et au peuple éthiopiens prospérité, bonne santé et bien-être, tout en soulignant les opportunités de renforcer la coopération bilatérale et les liens entre les peuples.

L'Éthiopie et la Malaisie ont continué à entretenir des relations diplomatiques, et les possibilités d'élargir la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'éducation, de la technologie et d'autres secteurs offrent un potentiel de renforcement de ces liens.

Les diplomates ont transmis leurs messages à l'occasion des célébrations du Nouvel An éthiopien, soulignant le rôle de l'amitié, de la culture et des liens entre les peuples dans le renforcement des relations entre l'Éthiopie et leurs pays respectifs.

Ces messages de Nouvel An reflétaient également l'engagement diplomatique plus large entre l'Éthiopie et la communauté internationale, les missions étrangères à Addis-Abeba s'étant jointes aux Éthiopiens pour marquer le début d'une nouvelle année et exprimer leurs espoirs communs de paix, de stabilité et de développement.

Ils ont souhaité aux Éthiopiens une nouvelle année paisible, saine et prospère et ont exprimé leur espoir de voir l'amitié s'approfondir, les relations bilatérales se renforcer et la coopération s'étendre au cours de l'année à venir.