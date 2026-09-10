Cameroun: Salon de l'orientation et des métiers - Une deuxième journée axée sur l'insertion professionnelle

La deuxième journée du Salon de l'Orientation et des Métiers, organisée à PlaYce Warda à Yaoundé, a été marquée par plusieurs échanges consacrés à l'orientation et à l'insertion professionnelle des jeunes. Après une première journée riche en découvertes, les participants ont davantage été outillés sur les exigences du marché de l'emploi.

Les différentes sessions ont été conduites par les professionnelles du Centre d'Information, d'Orientation et de Placement (CIOP), avec la participation d'un expert en intelligence artificielle et d'un spécialiste des ressources humaines.

Au cours des échanges, la rédaction du Curriculum Vitae (CV) a occupé une place importante. Les participants ont notamment appris à mieux présenter leur parcours académique, leurs compétences et leurs expériences. L'accent a également été mis sur la nécessité d'adapter le CV au poste visé afin de retenir l'attention des recruteurs.

La lettre de motivation a également fait l'objet d'une session spécifique. Les intervenants ont expliqué aux jeunes comment structurer ce document, valoriser leurs atouts et surtout montrer leur intérêt pour le poste et l'entreprise sollicités.

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Par ailleurs, l'intelligence artificielle s'est invitée dans les échanges. L'expert présent a présenté plusieurs possibilités offertes par ces nouveaux outils dans la recherche d'emploi. L'IA peut notamment accompagner les candidats dans la préparation de leurs CV, de leurs lettres de motivation et dans certaines étapes de leur démarche professionnelle.

Ainsi, cette deuxième journée a permis aux participants de repartir avec des conseils pratiques pour mieux aborder le monde du travail. Elle a également favorisé les échanges directs entre les jeunes et les professionnels.

À travers ces différentes activités, le Salon de l'Orientation et des Métiers confirme donc son ambition d'aider les jeunes à mieux définir leur projet professionnel et à se préparer aux réalités du marché de l'emploi. Les activités se poursuivent à PlaYce Warda, avec d'autres rencontres consacrées à la découverte des métiers et aux opportunités professionnelles.