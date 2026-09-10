Maroc: Le chiffre d'affaires consolidé de la société S2M progresse de 49,2 % au 2ème trimestre 2026

Au 2ème trimestre 2026, le chiffre d'affaires consolidé de la Société Maghrébine de Monétique (S2M), qui évolue dans les secteurs des Télécommunications et des nouvelles technologies au Maroc, a progressé de 49,2% par rapport au 2ème trimestre 2025, selon les indicateurs financiers établis par la direction de cette entreprise à cette période.

Ces indicateurs ont mis en exergue un chiffre d'affaires de 118,6 millions de dirhams (MMAD) contre 79,5 MMAD au 2ème trimestre 2025. Selon la direction de l'entreprise, sur l'ensemble du premier semestre, ce chiffre d'affaires atteint 181,4 MMAD, en hausse de 21,7 % par rapport aux 149,1 MMAD enregistrés au premier semestre 2025.

« Cette performance traduit la reprise progressive de l'activité commerciale après les décalages de projets constatés au premier trimestre », ont laissé entendre les responsables de S2M.

Selon eux, cette dynamique repose notamment sur la réalisation, au cours du deuxième trimestre, d'une partie des projets précédemment reportés, la progression des activités Moyens de paiement, en hausse de 29,5 % sur le semestre, la croissance de 26,5 % de l'activité Outsourcing. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'excédent de trésorerie consolidé à la fin du premier semestre 2026 s'établit à 43,0 MMAD contre 64,6 MMAD à fin décembre 2025.

Concernant les investissements du Groupe au premier semestre 2026, la direction de l'entreprise estime qu'ils s'élèvent à 1,8 MMAD, portant principalement sur l'acquisition de matériel informatique et d'outils technologiques destinés à accompagner la croissance de l'activité.

« S'appuyant sur la reprise observée au deuxième trimestre et sur la dynamique de ses activités Moyens de paiement et Outsourcing, S2M aborde le second semestre 2026 avec confiance » a annoncé la direction de l'entreprise. Elle ajoute que le Groupe poursuivra l'exécution de son plan de développement tout en maintenant une gestion prudente des risques liés à l'environnement international.