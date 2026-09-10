Afrique: CAN Volley-ball 2026 - Les Léopards partent en Tunisie avec l'objectif de se qualifier au Mondial

Les Léopards Messieurs de Volley-ball continuent de se préparer, sous la houlette du sélectionneur national Eric Ngapeth en prélude de la 25e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Volley-ball, qui se déroulera du dimanche 13 au 26 septembre 2026 à Tunis, capitale de la Tunisie. 14 joueurs sont sélectionnés et connaissent déjà les numéros de leurs maillots pour la compétition.

Avant le départ pour Tunis, les volleyeurs congolais se disent confiants et espèrent pouvoir défendre dignement le drapeau de la République démocratique du Congo lors de cette CAN. Francis Kabangu Muya estime que chaque athlète sélectionné mérite sa place :

« C'est toujours un sentiment de joie parce que ce n'était pas un cadeau. Chacun a mérité sa place dans cette sélection. On a donné le meilleur de nous-mêmes. En parlant de la CAN, nous ne partons pas comme des perdants, mais nous partons pour faire un bon résultat. Je sais que ça ne sera pas facile, là c'est sûr ! Mais, on va prendre une place de choix et pourquoi pas se qualifier au Mondial. Ce n'est pas impossible ».

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De son côté, Steve Kabongo Mwin Komb se sent excité avant le début de cette compétition « Je me sens tellement impatient d'abord de l'aborder (CAN de Volley-ball) parce qu'en 2021, j'ai eu la chance de voir la CAN. J'étais alors au Rwanda, même si je n'étais pas encore sélectionné. J'ai eu la chance de voir comment ça se déroule », déclare-t-il.

Il reste confiant à la bonne prestation de son équipe :

« Vraiment, je suis très impatient et très motivé de l'aborder. Premièrement, je dois me donner à 100% pour que mon équipe atteigne un bon niveau et un bon classement. C'est ça l'objectif principal, c'est d'atteindre le sommet ».

Pour sa part, le léopard Salasala Luamba se dit heureux et fier d'être parmi les volleyeurs sélectionnés et promet de mouiller les maillots pour ramener des bons résultats à la Nation.

« Je suis vraiment content après le Rwanda pour jouer encore ma deuxième Canne. C'est une fierté et c'est une immense joie ! C'est aussi un honneur pour moi. La place va se définir à la fin de la compétition, mais dans notre tête, dans notre mental, on est en train de se battre pour au moins avoir une qualification pour la Coupe du monde. Ce sera une première et ce qui est sûr, ça sera difficile, mais pas impossible », a conclu Perpétue Salasala Luamba.

Les hommes du sélectionneur national Eric Ngapeth sont donc déterminés à tout donner pour faire briller la République démocratique du Congo lors de cette Coupe d'Afrique des Nations de Volley-ball 2026.