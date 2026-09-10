Congo-Kinshasa: Au moins 16 villages vidés de leurs habitants après des affrontements M23-Wazalendo à Masisi

La recrudescence des affrontements entre l'AFC/M23 et les coalitions Wazalendo au cours des quatre dernières semaines aggrave la situation sécuritaire et humanitaire dans plusieurs zones du territoire de Masisi, au Nord-Kivu.

Dans un communiqué publié le 9 septembre, la Société civile forces vives affirme qu'au moins 16 villages ont été vidés de leurs habitants dans les secteurs de Katoyi et d'Osso-Banyungu ainsi que dans la chefferie des Bahunde. Selon cette structure, des habitants se sont notamment déplacés vers le territoire voisin de Walikale.

Des déplacements massifs

La Société civile cite notamment les villages de Kazinga, Humura, Mukohwa, Kishee, Luho, Kikoma, Kibundi, Remeka, Kamuobe, Miano, Katuunda, Bulinda, Ngoyi, Kitobo, Mahya et Kyangitsi parmi les localités touchées.

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Elle fait également état de pillages de biens et déplore la non-effectivité de la rentrée scolaire 2026-2027 dans plusieurs de ces zones.

« Le déplacement massif et forcé des populations, le pillage systématique des biens, la non-effectivité de la rentrée scolaire 2026-2027 demeurent fâcheux », a déclaré Télesphore Mitondeke, rapporteur général de la Société civile Forces vives.

Appel à une assistance humanitaire urgente

Face à cette situation, les acteurs de cette structure citoyenne appelle au respect du droit international humanitaire et demande aux autorités nationales ainsi qu'aux acteurs internationaux impliqués dans la recherche d'une solution à la crise sécuritaire de renforcer leurs efforts pour mettre fin aux violences.

Elle plaide également pour une assistance humanitaire d'urgence en faveur des populations déplacées et vulnérables affectées par les affrontements.