Congo-Kinshasa: 74 cas et 8 décès liés au Monkeypox enregistrés à Luebo, au Kasaï

La flambée de Monkeypox se poursuit dans la zone de santé de Luebo, au Kasaï. Six des 26 aires de santé que compte cette zone sont actuellement touchées. Depuis la 35e semaine épidémiologique, 74 cas ont été notifiés, dont huit décès, selon le ministère de la Santé publique ce jeudi 10 septembre.

Face à cette situation, le ministère affirme renforcer les mesures de riposte afin de limiter la propagation de la maladie et d'assurer la prise en charge des personnes affectées.

Des médicaments acheminés

Un lot de médicaments ainsi que d'autres moyens nécessaires à la riposte ont déjà été acheminés vers la zone de santé de Luebo pour renforcer la prise en charge des cas.

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« Cette flambée a pratiquement affecté six aires de santé sur les 26 que compte la zone de santé de Luebo », a indiqué le Dr Christian Ngandu, chargé de la riposte contre le Monkeypox au ministère de la Santé publique.

Des équipes de riposte rapide doivent également être déployées dans les prochaines heures pour appuyer les équipes provinciales, notamment dans la surveillance et la prise en charge des cas.

Une vaccination envisagée

Le ministère de la Santé publique prévoit par ailleurs d'évaluer les possibilités de vaccination dans la zone de santé de Luebo, à partir des vaccins déjà utilisés lors des précédentes opérations de riposte.

La surveillance épidémiologique sera également renforcée dans le Kasaï et dans d'autres provinces afin de détecter rapidement d'éventuels nouveaux cas.

« Nous allons également renforcer la surveillance. Et cela ne concernera pas seulement Luebo, mais l'ensemble de la province, voire du pays », a précisé le Dr Christian Ngandu.