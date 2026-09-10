Afrique: Africa Next Awards - L'ambition d'un nouveau label panafricain

Paris a accueilli, le 3 septembre 2026, la première édition des Africa Next Awards. Organisée aux Folies Bergère, la cérémonie a distingué 100 lauréats issus de 35 pays et affiché une ambition claire : installer dans la durée un nouveau label panafricain dédié à l'excellence et à l'impact.

Plus qu'une simple cérémonie de récompenses, les Africa Next Awards veulent se positionner comme une plateforme de reconnaissance, de visibilité et de connexions. Le concept entend mettre en lumière des personnalités, des institutions, des initiatives et des projets qui contribuent, chacun dans leur domaine, à faire évoluer l'Afrique et sa diaspora.

Pour cette première édition, huit univers ont structuré les distinctions : économie, innovation, culture, impact social, diaspora, leadership féminin, sport et jeunesse. Une diversité qui traduit la volonté des organisateurs de dépasser les traditionnelles catégories de récompenses pour valoriser différentes formes de contribution au développement du continent.

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Le choix des Folies Bergère, lieu emblématique du spectacle parisien, participe également au positionnement international recherché. Dans ce cadre prestigieux, les talents africains et de la diaspora ont été placés au coeur d'une soirée conçue comme une vitrine de l'excellence panafricaine.

Parmi les lauréats figuraient notamment Michel Gohou, Mokobé, Kayi Dogbé, Renée Mendy, Neima Ferreira, Babacar Mbaye Mangara, Maïzan Koffi Noël, Fabrice Sawegnon, Ange Guéï et Karim Ouattara. Des profils issus d'univers différents, réunis autour d'une même notion mise en avant par les organisateurs : l'impact.

Mais l'ambition des Africa Next Awards se joue surtout au-delà du trophée. Avec le « Club 100 », les organisateurs souhaitent créer un réseau réunissant entrepreneurs, investisseurs, dirigeants, créateurs et personnalités de la diaspora. L'objectif est de favoriser les rencontres, les collaborations et le partage d'opportunités entre les lauréats.

Cette dimension de réseau constitue l'une des particularités du concept. Le trophée n'est donc pas présenté comme une finalité, mais comme le point de départ d'une dynamique destinée à créer davantage de visibilité et de connexions autour des acteurs africains.

Après cette première édition, le défi sera désormais de transformer l'événement en rendez-vous durable et de consolider sa crédibilité au fil des années. Avec un premier palmarès, une scène internationale et un réseau de personnalités, les Africa Next Awards disposent déjà de plusieurs atouts.