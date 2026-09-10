Congo-Kinshasa: Kinshasa - Magloire Kabemba donne une feuille de route musclée aux nouveaux animateurs de la DGIPK et de la DGTK

Après l'installation des responsables de la Direction générale des impôts provinciaux de Kinshasa (DGIPK) et de la Direction générale des droits, taxes et redevances de Kinshasa (DGTK), les choses sérieuses commencent. Ce mardi 8 septembre 2026, le Ministre provincial des Finances, Magloire Kabemba, a réuni les nouveaux animateurs dans son cabinet de travail pour leur dicter une feuille de route particulièrement rigoureuse, marquant le coup d'envoi de la réforme profonde de l'ex-Direction générale des recettes de Kinshasa (DGRK).

Cette première séance de travail stratégique a permis de fixer le cap d'une transition rapide et maîtrisée. Au coeur des priorités définies par le ministre : l'installation institutionnelle et opérationnelle des deux nouvelles entités, ainsi que la mise en place immédiate de mesures de stabilisation pour assurer la continuité du service public.

L'accent a particulièrement été mis sur la modernisation. Le programme prévoit la digitalisation complète des services, couplée à une formation intensive pour préparer le personnel aux exigences de ce nouveau système. Pour fluidifier le fonctionnement, Magloire Kabemba a également validé l'examen des cadres organiques simplifiés des deux régies afin de clarifier les responsabilités de chacun.

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Enfin, pour assurer un démarrage sans accroc, un plan précis de répartition des ressources humaines, matérielles et financières a été passé au crible. À travers cette réorganisation ambitieuse, le ministère provincial des Finances entend jeter des bases solides pour améliorer la gestion des ressources locales et optimiser durablement les recettes de la ville de Kinshasa.