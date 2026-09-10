Cote d'Ivoire: Rentrée scolaire 2026-2027 - Le MENAET interdit la vente imposée de fournitures dans les écoles privées

Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique rappelle aux établissements scolaires privés que les parents d'élèves restent libres de choisir leurs fournisseurs de manuels, fournitures et tenues scolaires.

À l'approche de la rentrée scolaire 2026-2027, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique (MENAET) hausse le ton contre les pratiques commerciales imposées dans certains établissements privés. Dans une correspondance datée du 10 septembre 2026, la Direction de l'Encadrement des établissements privés demande aux fondateurs de mettre immédiatement fin à toute vente imposée d'articles scolaires.

Cette instruction fait suite à des informations faisant état d'établissements qui obligeraient des parents à acheter fournitures, manuels ou tenues scolaires exclusivement auprès de l'établissement fréquenté par leurs enfants.

Pour le MENAET, une telle pratique restreint la liberté de choix des familles. Elle est également susceptible d'occasionner des « charges indues » et de porter atteinte aux principes de transparence, d'équité et de confiance devant guider le fonctionnement des établissements scolaires privés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les parents gardent leur liberté de choix

La Direction de l'Encadrement des établissements privés rappelle que les parents d'élèves sont libres de se procurer, auprès du fournisseur de leur choix, les articles scolaires prescrits. Cette liberté reste toutefois soumise au respect des caractéristiques communiquées par l'établissement ou par le ministère.

L'administration insiste également sur un point : aucun établissement ne peut conditionner l'inscription, la réinscription ou la scolarité d'un élève à l'achat de fournitures, de manuels ou de tenues auprès de l'école elle-même ou d'un fournisseur désigné.

Les fondateurs sont donc invités à mettre fin immédiatement à ces pratiques, lorsqu'elles existent, et à informer clairement les parents de leur liberté de choix.

Des sanctions en cas de manquement

Le MENAET prévient que tout manquement à cette instruction peut être signalé aux numéros dédiés 9991 et 27 21 71 09 40. Les établissements qui ne respecteront pas les prescriptions s'exposent aux mesures prévues par la réglementation en vigueur.

À quelques jours de la rentrée scolaire, prévue dans un contexte de forte mobilisation des familles, le ministère entend ainsi rappeler les règles aux établissements privés et prévenir toute pression commerciale sur les parents d'élèves.