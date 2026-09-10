Cote d'Ivoire: Incivisme routier/Cocody et Treichville - 37 engins à deux et trois roues saisis

La phase répressive annoncée par le ministère des Transports et des Affaires maritimes se traduit désormais par des opérations régulières sur le terrain.

À Cocody et Treichville, 37 engins en infraction ont été conduits à la fourrière.

La lutte contre l'incivisme routier prend un nouveau tournant à Abidjan. La Direction de la Police spéciale de sécurité routière (DPSSR) a mené, le 9 septembre 2026, une opération de contrôle ciblant les engins à deux et trois roues dans les communes de Cocody et de Treichville.

Au terme de cette opération, 37 engins ont été saisis et conduits à la fourrière administrative du ministère des Transports et des Affaires maritimes, située sur l'autoroute de Grand-Bassam.

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Une intervention qui traduit, sur le terrain, la volonté des autorités de faire respecter les règles de circulation et de réduire les comportements à risque.

Le casque, principale infraction

Les contrôles ont permis de relever plusieurs manquements. Le non-port du casque de protection arrive en tête des infractions constatées. Il a entraîné l'interception de 18 engins.

Autre motif de saisie : la circulation sur le Boulevard Félix Houphouët-Boigny, pourtant interdite aux conducteurs d'engins à deux et trois roues sur certaines voies. Quinze conducteurs ont ainsi été interpellés pour avoir emprunté les voies centrales comprises entre le carrefour Aboussouan, à Treichville, et le carrefour Ancien Koumassi.

Cette interdiction est en vigueur depuis le 15 mai 2025. Elle vise notamment à préserver la sécurité des usagers sur cet axe très fréquenté de la capitale économique.

Les documents également contrôlés

Les agents de la DPSSR ont par ailleurs saisi quatre autres engins pour défaut de documents administratifs. Deux conducteurs ne disposaient pas du permis de conduire de catégorie A requis, tandis que deux autres ne pouvaient présenter leur carte grise.

Pour le Commissaire divisionnaire major Touré Abdul Kader, directeur de la Police spéciale de sécurité routière, les contrôles sont désormais réguliers et ne laissent plus de place à la tolérance pour les contrevenants.

Les propriétaires des engins saisis devront se mettre en conformité avec la réglementation avant de pouvoir les récupérer à la fourrière administrative.

À travers cette opération, les autorités entendent rappeler aux conducteurs de deux et trois roues leurs obligations. Le respect du port du casque, des documents exigés et des restrictions de circulation demeure essentiel pour limiter les accidents et améliorer la sécurité sur les routes abidjanaises.