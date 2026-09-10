Cote d'Ivoire: Tournoi 'Ligue d'Azur' - Les Stars s'adjugent la première édition

9 Septembre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Aboubakar Bamba

Le terrain synthétique du Dokui a abrité, le dimanche 6 septembre 2026, la finale de la première édition du tournoi « Ligue d'Azur », doté du trophée Éric Taba. Au terme d'un match enlevé, la formation des Stars s'est adjugé la dame coupe face à celle des Blackys, sur le score de 1-0.

La compétition a mis aux prises 10 équipes à l'assaut du trophée, du 9 août au 6 septembre. Le vainqueur est reparti avec une enveloppe de 100 000 Fcfa, un jeu de maillots, un trophée et 10 médailles. Son challenger a reçu une enveloppe de 50 000 Fcfa, un jeu de maillots et 10 médailles.

Parrain de la compétition, Zanga Coulibaly, président de la Coalition nationale pour le sursaut (Conasu), a salué l'initiative. « Ce tournoi est un bel exemple d'occupation saine des jeunes durant les vacances. C'est une réelle opportunité de rapprochement et d'échanges entre les jeunes. Nous félicitons les participants et les organisateurs », a-t-il déclaré.

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Zanga Coulibaly a également assuré les promoteurs du tournoi de sa disponibilité à accompagner les prochaines éditions. « Ce tournoi est une activité qui mérite d'être soutenue et perpétuée. Nous nous engageons à contribuer à la pérennisation de cette compétition », a-t-il promis.

Pour sa part, le président du Comité d'organisation, Abou Coulibaly, a exprimé sa gratitude au parrain ainsi qu'à l'ensemble des sponsors et des équipes. Il a aussi formulé des remerciements à l'endroit des populations qui ont massivement effectué le déplacement pour faire du tournoi une vraie fête des vacances.

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