Tunisie: Lancement d'une campagne interministérielle de contrôle des fournitures scolaires sur tout le territoire

Pour contrer la prolifération des produits défectueux qui saturent les artères informelles, les directions de la surveillance économique du ministère du Commerce et du Développement des exportations ont annoncé, ce jeudi 10 septembre 2026, le déploiement immédiat d'une campagne nationale conjointe d'inspection des circuits de distribution du matériel scolaire.

Cette offensive menée sur le terrain par des brigades mixtes associant les ministères de l'Intérieur et de la Santé, cible la saisie conservatoire des articles non conformes ou issus de la contrebande. Et ce, afin de sanctuariser la santé des élèves et de garantir la transparence des transactions commerciales à l'approche de la rentrée des classes. Les inspecteurs, disposant de pouvoirs étendus pour auditer les stocks des grossistes et des détaillants, veillent à éliminer tout matériel présentant un risque chimique ou physique pour les mineurs du marché.

Cette campagne d'inspection cible en priorité la traçabilité douanière des cargaisons et la conformité de l'étiquetage obligatoire spécifiant la composition technique des fournitures. Les brigades mixtes appliqueront une politique de tolérance zéro envers les articles de contrefaçon imitant des denrées alimentaires, une variété d'objets ludiques dont la fabrication, le stockage ou l'importation sont interdits par les décrets en vigueur en raison des risques majeurs d'ingestion accidentelle par les enfants.

Les laboratoires de contrôle surveilleront également les lots de colles et d'adhésifs de bureau pour interdire la vente de produits contenant des solvants organiques volatils, des agents chimiques nocifs dont l'usage industriel reste strictement prohibé au sein des fournitures destinées aux établissements scolaires.

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Dans nos archives 36 ans de dévouement pour Fatma Mehouachi, première femme commerçante du marché municipal de SilianaPour ce qui est de la transparence commerciale et de la lutte contre la spéculation sur les fournitures subventionnées, le contrôle impose la vérification systématique des factures d'achat et des registres comptables des opérateurs. Les agents exigent l'affichage réglementaire des prix de vente au public afin d'éradiquer les marges bénéficiaires illicites qui grèvent le budget des ménages.

Dans ce même ordre d'idées, le ministère du Commerce confirme que ces opérations de surface menées avec le concours des forces de sécurité intérieure et des directions sanitaires régionales se poursuivront de manière ininterrompue tout au long du mois de septembre. La confiscation immédiate des marchandises litigieuses et l'établissement de procès-verbaux d'infraction pénale constituent la réponse systématique pour assainir les circuits de distribution et garantir l'équité de la concurrence.