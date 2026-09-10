Tunisie: Tourisme de croisière - Le port de La Goulette accueille 2000 voyageurs

Le spécialiste des circuits maritimes et représentant de l'office des agences de voyages, Slim Ben Jaballah, a annoncé, ce jeudi 10 septembre 2026, au port de La Goulette, l'accueil de plus de 2000 touristes lors de l'accostage d'un paquebot de ligne. Ce flux de passagers, immédiatement orienté vers les circuits patrimoniaux de la médina et de Sidi Bou Saïd s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action intersectoriel mené avec le ministère du Transport qui cible un million de croisiéristes à l'échéance de l'année 2028.

Slim Ben Jaballah a ainsi mis en évidence une accélération notable des cadences d'accostage comparativement avec les bilans de l'an précédent. Les statistiques de l'office comptabilisent, en effet, 72 escales maritimes accomplies depuis le début de la saison courante. Une régularité technique que les opérateurs associent à la consolidation des protocoles de sécurité et à l'attractivité restaurée de la destination Tunisie auprès des armateurs internationaux.

La prise en charge de ce contingent de 2000 voyageurs repose sur un partenariat d'exploitation paritaire associant les structures douanières publiques aux consortiums d'agents de voyages privés. Des dizaines d'autocars de grand confort ont été mobilisés pour saturer les itinéraires culturels protégés reliant les quais de La Goulette aux monuments historiques de la médina de Tunis et aux hauteurs de Sidi Bou Saïd.

« L'étalement de ces flux réguliers chaque semaine génère des retombées financières immédiates pour les réseaux d'artisans, les guides professionnels et le tissu des musées nationaux », a indiqué M. Jaballah pour situer l'impact positif de ces escales de surface sur l'économie.

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Dans nos archives "2024, une année record pour le remboursement de la dette extérieure de la Tunisie", selon Bassem EnneiferPour pérenniser cette dynamique et inscrire le pays au centre des circuits de la mer Méditerranée, la direction syndicale maintient des séances de coordination permanentes avec les ingénieurs du ministère du Transport et de l'Office de la marine marchande et des ports.

L'objectif est d'adapter les structures d'accueil portuaires tunisiennes aux gabarits des nouveaux géants des mers afin de capter un volume consolidé d'un million de croisiéristes par an à l'horizon de l'année 2028. Cette mise aux normes technique passera par la dématérialisation complète des formalités de police des frontières à bord des navires et la modernisation des villages artisanaux intégrés aux terminaux, un service indispensable pour garantir le retour pérenne des flottes de croisières organisées.