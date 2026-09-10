Tunisie: Rentrée scolaire - Le ministre Noureddine Nouri annonce l'intégration des nouvelles recrues dès le 14 septembre

En déplacement officiel dans le gouvernorat de Nabeul pour auditer les chantiers de fin de saison, le ministre de l'Éducation, Noureddine Nouri, a officialisé la clôture des procédures de recrutement du corps professoral. Les services centraux valident la parution des listes d'admission du concours de recrutement externe, fixant la date du lundi 14 septembre 2026 pour la prise de fonctions effective des nouveaux éducateurs au sein de leurs établissements d'affectation.

C'est lors d'une visite d'inspection du nouveau lycée local à Bir Bouregba, qu'il a effectué ce jeudi 10 septembre, que M. Nouri a annoncé la publication des résultats définitifs du concours externe d'enseignants et l'affectation immédiate des lauréats. Ce déploiement de personnel s'accompagne d'une expansion structurelle du réseau des établissements publics, matérialisée par l'inauguration de 23 complexes scolaires neufs répartis sur l'ensemble des commissariats régionaux.

L'illustration de cette stratégie d'aménagement territorial est justement incarnée par le nouveau lycée secondaire de Bir Bouregba à Hammamet, une infrastructure de pointe dont l'enveloppe d'investissement consolidée s'élève à 8 millions et 200 mille dinars. Conçu pour absorber un effectif cible de 700 élèves toutes sections confondues dès l'ouverture de la session, ce complexe moderne est dimensionné pour désengorger mécaniquement les collèges de Sidi Jedidi et de Bir Bouregba ainsi que le lycée Bouzina, résorbant ainsi définitivement la problématique des longs déplacements quotidiens.

Dans nos archives Sousse : arrestation d'un individu recherché sous 20 mandats d'arrêtLe diagnostic architectural posé par la direction des bâtiments met en évidence l'introduction de normes d'ergonomie scolaire de nouvelle génération au sein des récents chantiers de construction et des 1200 opérations de maintenance préventive menées en partenariat actif avec les structures de la société civile.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministre a souligné que le complexe de Bir Bouregba intègre des blocs spécialisés, des laboratoires technologiques, des infrastructures sportives intégrées et des salles de permanence thermique. Cette configuration technique modulaire a été validée pour servir de laboratoire opérationnel à l'implémentation progressive du système de la séance unique au sein des établissements tunisiens. Et ce, afin de réquilibrer les rythmes d'apprentissage des élèves et optimiser le rendement du corps enseignant.