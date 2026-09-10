Tunisie: AI Forward Summit 2026 - Mustapha Ferjani active le chantier de l'hôpital numérique

Lors de la séance inaugurale de la deuxième édition du sommet AI Forward Summit 2026 tenu à Hammamet, le ministre de la Santé Mustapha Ferjani, a annoncé ce jeudi 10 septembre, un plan d'action national pour l'intégration des algorithmes prédictifs dans les hôpitaux publics.

Tout en laissant entendre que la modernisation des architectures hospitalières et le déploiement opérationnel des technologies de rupture au coeur des parcours de soins s'imposent comme un levier de réforme structurelle majeur pour la santé publique, le ministre a indiqué que cette feuille de route sectorielle vise à déployer massivement la télémédecine dans les gouvernorats intérieurs. Et ce, pour rapprocher la médecine de spécialité des populations rurales tout en protégeant la souveraineté des données cliniques à travers le développement du dossier médical intelligent et de l'identifiant national de santé.

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a dans ce sens tracé les lignes d'une transition numérique centrée sur l'optimisation des outils de diagnostic. Il a confirmé la volonté de son département de substituer des plateformes applicatives locales aux anciens systèmes fragmentés. « L'extension réglementaire de l'identifiant national de santé combinée à la généralisation du dossier médical intelligent permettra d'unifier la traçabilité des patients, un outil d'ingénierie médicale indispensable pour appuyer la décision clinique des médecins et systématiser les protocoles de dépistage précoce des pathologies lourdes » a indiqué le ministre.

Un appel a été adressé aux ingénieurs, aux chercheurs universitaires et au tissu des startups tunisiennes pour développer des applications souveraines adaptées aux contraintes opérationnelles des hôpitaux de circonscription.

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La tutelle insiste sur l'aptitude technique des compétences nationales à concevoir des architectures informatiques capables d'auditer l'efficience des services d'urgence et de rationaliser la gestion des stocks de médicaments. « Cette stratégie d'innovation endogène est doublée d'un impératif de sécurité absolu, la direction de l'informatique étant instruite pour appliquer les protocoles de chiffrement les plus sévères afin de sanctuariser le secret médical et d'immuniser les serveurs hospitaliers contre les cybermenaces », a-t-il noté.

Le troisième pilier de ce programme de restructuration, indique encore le ministre, cible la résorption des disparités sanitaires régionales à travers l'exploitation intensive des réseaux de télémédecine et le concept d'hôpital numérique. M. Ferjani a dans ce sens démontré que la dématérialisation des examens cliniques constitue l'unique alternative technique viable pour projeter l'expertise des professeurs agrégés et des spécialistes vers les structures sanitaires des districts de l'intérieur, éliminant ainsi les déplacements longs et onéreux pour les patients vulnérables.

« En fluidifiant les consultations à distance, cette ingénierie connectée désengorgera les grands centres hospitalo-universitaires de la capitale, allégera la charge de travail des équipes soignantes et restaurera des conditions d'accueil dignes et sécurisées pour l'ensemble des citoyens », conclut-il.