Tunisie: Alerte météo - 6 gouvernorats en vigilance orange, la Protection civile déploie son plan d'urgence

L'Institut National de la Météorologie (INM) a attribué, ce jeudi 10 septembre 2026, la couleur orange à six gouvernorats du pays -- Tunis, Manouba, Ben Arous, Ariana, Béja et Zaghouan en raison des perturbations météorologiques annoncées et des pluies diluviennes attendues dans plusieurs régions.

Intervenant sur les ondes de la Radio Nationale dans l'émission El Machhad El Ann, le lieutenant-colonel Khalil Mechri, chef de la sous-direction des opérations et du suivi à l'Office national de la protection civile, a assuré que les équipes de secours sont pleinement mobilisées. Un plan d'intervention spécifique a été mis en place pour activer le système de renforts aux niveaux central et régional dans les zones directement touchées.

Le responsable a précisé que les « zones bleues », historiquement les plus exposées aux accumulations d'eau, ont été renforcées à titre préventif.

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Dans nos archives Pollution industrielle : Des solutions pour protéger l'environnementSoulignant que toutes les mesures logistiques et organisationnelles ont été arrêtées pour faire face aux intempéries, la Protection civile appelle les citoyens à la plus grande vigilance, à éviter toute prise de risque inutile, et à s'éloigner absolument des cours d'eau, des oueds et des ouvrages hydrauliques.

Selon le bulletin de suivi de l'INM, la situation météorologique est marquée dès ce jeudi après-midi par des pluies temporairement orageuses et localement fortes sur le Nord et une partie du Centre. Les cumuls les plus élevés oscilleront entre 40 et 60 millimètres dans les gouvernorats du Kef, Jendouba, Siliana, du Grand Tunis, Nabeul, Sousse et Kairouan, atteignant localement jusqu'à 80 millimètres à Béja et Zaghouan, accompagnés de chutes de grêle et de fortes rafales de vent sous orages.