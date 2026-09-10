Tunisie: En raison de travaux de maintenance - Des coupures d'eau prévues dans ces zones à Sousse

10 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

La SONEDE a annoncé une interruption de la distribution de l'eau potable ce jeudi. Cette perturbation touche l'ensemble des localités de Ksibet Sousse et d'el Thrayet, ainsi qu'une partie des quartiers d'El Izdihar et d'Oued El Kous, situés dans la délégation de Zaouiet Sousse.

Selon une publication parue sur la page Facebook officielle de la délégation de Zaouiet-Ksibet-Thrayet, ces coupures font suite à des travaux de maintenance urgents sur le réseau. L'approvisionnement en eau potable reprendra progressivement dès la fin des interventions sur le chantier.

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