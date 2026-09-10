Tunisie: Risque d'intempéries - L'ONSR appelle à la plus grande vigilance sur les routes

Face à la dégradation des conditions météorologiques annoncée, l'Observatoire National de la Sécurité Routière invite l'ensemble des usagers de la route à faire preuve d'une vigilance extrême. Des pluies orageuses, localement abondantes, ainsi que de fortes rafales de vent sont attendues, touchant principalement les régions du Nord-Ouest et du Centre du pays.

Selon un bulletin d'alerte publié ce jeudi par l'Institut National de la Météorologie sur sa page Facebook officielle, des précipitations temporairement orageuses et parfois denses intéresseront plusieurs gouvernorats. Ces intempéries pourraient s'accompagner de chutes de grêle et de vents violents dépassant ponctuellement les 80 km/h lors du passage des cellules orageuses.

Ces perturbations touchent une large partie du territoire, à savoir le Grand Tunis, Zaghouan, Nabeul, Jendouba, Le Kef, Siliana, Monastir, Kairouan, Sidi Bouzid, Tozeur, Kébili, Kasserine, Béja, Bizerte et Sousse. Météo Tunisie précise que ce temps instable se maintiendra le vendredi, avec des pluies localement intenses concentrées sur les zones ouest du Nord et du Centre.

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Afin d'éviter les accidents en cette période critique, l'Observatoire national de la sécurité routière émet plusieurs consignes d'urgence. Les conducteurs sont d'abord invités à vérifier minutieusement l'état général de leur véhicule avant de prendre la route, notamment la pression des pneumatiques, le bon fonctionnement des feux, l'efficacité des freins et l'état des essuie-glaces.

Sur le plan de la conduite, il est vivement recommandé de réduire sa vitesse dès les premières gouttes d'eau et d'adapter sa conduite à la visibilité. Il convient également de doubler les distances de sécurité pour parer à tout freinage brusque, de serrer sa droite et de respecter scrupuleusement les priorités. Par ailleurs, l'usage des feux de croisement devient indispensable en cas de fortes pluies ou de couverture nuageuse dense pour mieux voir et être vu, une règle qui s'applique aussi aux conducteurs de deux-roues, appelés à utiliser leurs feux de jour comme de nuit.

Concernant le stationnement des véhicules, l'ONSR conseille d'éviter de se garer sous les arbres ou près des panneaux publicitaires exposés aux fortes rafales. Une prudence accrue est également demandée sur les ponts et les voies ouvertes, où la prise au vent peut déstabiliser la trajectoire. Enfin, la traversée des cours d'eau et des oueds en crue demeure strictement interdite, quel que soit le type ou le gabarit du véhicule, l'organisme appelant à proscrire toute prise de risque inutile.

En cas de besoin, les usagers de la route peuvent joindre les secours via la Protection civile au 198, la Police de secours au 197 ou la Garde nationale au 193.