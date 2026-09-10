Tunisie: Disparition d'Ismaïl Nsir - Le patrimoine musical tunisien perd l'un de ses plus grands maîtres artisans

Le ministère des Affaires Culturelles a annoncé le décès d'Ismaïl Nsir, figure emblématique de l'artisanat d'art, luthier et expert incontournable dans la fabrication et la restauration des instruments de musique traditionnels ainsi que des phonographes anciens au Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes « Ennejma Ezzahra ».

Dans nos archives Tunisie - Célébration de la Fête du Japon à la Cité de la Culture : Une immersion dans l'univers nipponÀ travers un hommage poignant, les autorités culturelles ont salué la mémoire d'un artisan d'exception dont la rigueur et le savoir-faire unique ont permis de préserver de précieux trésors du patrimoine sonore national et méditerranéen. Ismaïl Nsir laisse derrière lui l'empreinte indélébile d'un passionné dévoué à la sauvegarde de la mémoire musicale.