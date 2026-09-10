Afrique: Ligue des champions de la CAF - Le Club Africain s'envole pour Bamako

10 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le Club Africain met le cap sur Bamako ce jeudi via un vol direct pour préparer son choc face aux Maliens du Djoliba AC, dans le cadre du match retour du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. La rencontre se déroulera ce samedi à partir de 17h00 (heure locale).

Pour cette manche décisive, le club de Bab Jedid enregistre les retours précieux de l'attaquant Thaddée Nkeng et de Haykeul Chikhaoui. Les deux joueurs avaient manqué la confrontation aller au stade Hammadi Agrebi de Radès, où les « Rouge et Blanc » s'étaient imposés 1-0 grâce à un but signé Sadek Kadida à la 71e minute.

Forts de cet avantage d'un but, les coéquipiers de Ghaith Zaalouni n'ont besoin que d'un match nul pour décrocher leur billet pour le dernier tour préliminaire. En cas de qualification, le Club Africain affrontera le vainqueur de l'opposition entre les Congolais du TP Mazembe et les Ghanéens de Medeama SC.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.