Afrique: Ligue des champions de la CAF - Le Club Africain s'envole pour Bamako

Le Club Africain met le cap sur Bamako ce jeudi via un vol direct pour préparer son choc face aux Maliens du Djoliba AC, dans le cadre du match retour du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. La rencontre se déroulera ce samedi à partir de 17h00 (heure locale).

Pour cette manche décisive, le club de Bab Jedid enregistre les retours précieux de l'attaquant Thaddée Nkeng et de Haykeul Chikhaoui. Les deux joueurs avaient manqué la confrontation aller au stade Hammadi Agrebi de Radès, où les « Rouge et Blanc » s'étaient imposés 1-0 grâce à un but signé Sadek Kadida à la 71e minute.

Forts de cet avantage d'un but, les coéquipiers de Ghaith Zaalouni n'ont besoin que d'un match nul pour décrocher leur billet pour le dernier tour préliminaire. En cas de qualification, le Club Africain affrontera le vainqueur de l'opposition entre les Congolais du TP Mazembe et les Ghanéens de Medeama SC.