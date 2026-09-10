Tunisie: Commerce illégal - 400 étals anarchiques démantelés par la police municipale

10 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Les campagnes sécuritaires menées le 9 septembre par les unités de la police municipale ont permis de réaliser 96 opérations de saisie et de procéder à l'évacuation immédiate de 466 points de vente anarchiques, selon un bilan publié ce jeudi par le ministère de l'Intérieur sur son site officiel.

Sur le plan de la sécurité publique, ces interventions se sont soldées par la rédaction de 49 procès-verbaux judiciaires et l'arrestation de 7 individus recherchés par diverses autorités sécuritaires et instances judiciaires. Les agents ont également confisqué 42 balances, 11 motocycles ainsi qu'une voiture en infraction au Code de la route.

Dans nos archives Ramadan au Djérid : Quand le mois saint ravive les traditions d'antanDans le volet sanitaire et commercial, les contrôles sur le terrain ont donné lieu à la verbalisation de 205 infractions économiques et à l'établissement de 222 procès-verbaux pour non-respect des normes d'hygiène et de santé.

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