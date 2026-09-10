Afrique: Portugal-Lisbonne - Journée de l'étudiant tunisien le 2 octobre prochain

L'ambassade de Tunisie au Portugal organisera, le vendredi 2 octobre prochain à partir de 16h00, la deuxième édition de la « Journée de l'étudiant tunisien ».Selon une publication diffusée sur la page Facebook officielle de l'ambassade, cet événement constitue une opportunité majeure pour les nouveaux étudiants tunisiens. Il leur permettra de bénéficier de l'expérience de leurs pairs et des compétences tunisiennes ayant accompli leurs études universitaires au Portugal, tout en se constituant un réseau de partenariats académiques et professionnels.

Cette rencontre vise également à éclairer les participants sur les aspects juridiques et les démarches administratives nécessaires à l'obtention de la carte de séjour.

Dans nos archives Filière céréalière face aux nouvelles donnes climatiques : Adapter les pratiques pour éviter le pireAfin d'assurer une participation large, la représentation diplomatique invite les étudiants résidant hors de Lisbonne et dans l'impossibilité de se déplacer à suivre l'événement à distance via un lien qui sera communiqué ultérieurement.

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Pour rappel, l'ambassade avait organisé la première édition de cette journée le 26 septembre 2025, rassemblant un grand nombre d'étudiants anciens et nouveaux. Le succès et l'accueil enthousiaste réservés à cette initiative ont permis d'en faire un rendez-vous annuel visant à accompagner les étudiants tunisiens et à renforcer leur intégration au sein de la communauté académique portugaise.