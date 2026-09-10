Tunisie: Alerte SONEDE - Des coupures de l'eau potable dans ces régions

La maintenance des réseaux lourds d'adduction d'eau potable et la gestion des incidents techniques sur les infrastructures de transfert interurbain s'imposent de plus en plus comme une urgence pour les régies de distribution. Dans ce cadre, la direction technique de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) a annoncé, ce jeudi 10 septembre 2026, la suspension de la distribution de l'eau potable dans plusieurs délégations des gouvernorats de Bizerte et de Sousse. Provoquée d'une part par une avarie majeure sur une conduite maîtresse au Nord et d'autre part par des raccordements programmés au Sahel, cette rupture de l'approvisionnement contraint les brigades de maintenance à intervenir d'urgence pour assurer un rétablissement progressif des flux de surface.

A Bizerte

Du côté nord, les interventions ont fait suite au signalement d'une rupture matérielle survenue à 6 heures du matin sur la conduite principale de transport du district Nord. Présentant un diamètre critique de 1250 millimètres, cette artère maîtresse s'est rompue sous l'effet de variations de pression, privant d'alimentation l'intégralité des délégations de Tinja, Bizerte Sud, Bizerte Nord, Menzel Jemil, El Alia, Ras Jebel et Ghar El Melh. Le périmètre urbain de Menzel Bourgiba subit également ce tarissement, notamment au niveau des quartiers résidentiels d'El Najah, El Thlaghmia et Thawra.

Pour résorber ce goulot d'étranglement qui paralyse l'activité domestique et commerciale de la région, la direction générale a mobilisé ses brigades régionales d'intervention d'urgence sous un régime d'exploitation de 24 heures sur 24. Les ingénieurs procèdent actuellement à la mise en oeuvre de soudures lourdes et au remplacement de la section de canalisation défectueuse.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La SONEDE confirme que les travaux de génie civil s'exécutent conformément aux calendriers de crise, ce qui permettra d'amorcer une remise en charge progressive des réseaux de distribution et un retour à la normale de la desserte à partir de 18 heures ce jeudi soir.

Au Sahel

Parallèlement à cette avarie subie à Bizerte, le Sahel enregistre à son tour des suspensions de service planifiées pour des impératifs de modernisation du réseau de surface. Les notifications centralisées par la délégation de Zaouiet Ksibet El Thrayet valident l'arrêt des vannes de distribution dans les localités de Ksibet Sousse, El Thrayet ainsi que sur les secteurs d'Oued El Gouss et de la cité El Izdihar.

Ces coupures locales découlent de l'exécution de travaux de maintenance préventive et de raccordement de nouveaux collecteurs urbains. Les services de la SONEDE exhortent les abonnés de ces zones à prendre les dispositions de stockage nécessaires, assurant que la remise en eau s'effectuera de manière immédiate dès la validation technique des nouveaux raccordements par les commissariats de contrôle.