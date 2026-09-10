Congo-Kinshasa: Office des Routes - John Banza balise le chemin pour la construction d'un laboratoire national moderne

L'Office des Routes poursuit sa dynamique de modernisation. Le Ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza Lunda, s'est rendu ce mercredi sur le site destiné à accueillir le futur bâtiment du Laboratoire National de l'Office des Routes, s'inscrivant ainsi dans le cadre des orientations stratégiques de l'institution.

Accompagné du Directeur Général de l'Office des Routes, le Professeur Jeanneau Kikangala Ngoy, et accueilli par les cadres et agents de l'établissement, le Ministre a procédé à une inspection technique du site destiné à abriter cette infrastructure clé pour la modernisation du secteur routier.

L'objectif prioritaire consiste à doter l'institution d'un laboratoire moderne, équipé d'instruments de pointe, afin d'optimiser le contrôle de qualité des travaux routiers exécutés sur l'ensemble du territoire de la République Démocratique du Congo.

Ce nouvel équipement constituera un centre d'expertise technique et scientifique majeur au service de la gestion et du suivi du réseau routier national.

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Il permettra de réaliser des analyses approfondies des matériaux de construction, d'évaluer la conformité des interventions et de renforcer la rigueur technique de l'Office des Routes.

À travers cet investissement, l'Office des Routes entend assurer une traçabilité accrue des chantiers et établir un suivi opérationnel performant sur toute l'étendue du territoire national.

Cette initiative confirme la volonté du Ministère de replacer la compétence technique au coeur de la gouvernance des infrastructures routières.

Mobilisation de la société SISC SA pour la réalisation des études préalables

La mise en oeuvre du projet entre dans sa phase opérationnelle. La société SISC SA est attendue sur le site dès ce jeudi afin d'engager les études techniques nécessaires à la conception de l'ouvrage.

Cette étape préalable permettra d'arrêter les spécifications architecturales et techniques requises pour la construction du bâtiment.

Le Ministre John Banza Lunda a rappelé que la modernisation des équipements doit s'accompagner d'une amélioration continue du cadre de travail des agents et cadres de l'établissement.

Problématique du bâtiment de la Direction Générale

À cette occasion, le dossier relatif au bâtiment abritant la Direction Générale de l'Office des Routes a également fait l'objet d'échanges administratifs.

Le Ministre a sollicité la transmission intégrale du dossier administratif et technique afin d'étudier les modalités de réhabilitation ou de reconstruction du siège institutionnel.

L'objectif poursuivi est de doter l'Office des Routes d'un cadre administratif fonctionnel, répondant aux exigences d'efficacité du service public.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre des orientations gouvernementales visant l'optimisation des conditions de travail au sein des établissements publics.

La revalorisation des infrastructures administratives participe directement au renforcement de la performance globale de l'ensemble du personnel technique et administratif.

Une réorganisation globale au service du réseau routier

Sous la conduite de la tutelle ministérielle et de la Direction Générale, l'Office des Routes s'engage dans un programme structuré incluant la modernisation des équipements, le développement de l'expertise technique et le contrôle rigoureux du réseau routier national.

La construction du futur Laboratoire National constitue une étape déterminante dans la mise en oeuvre de cette stratégie sectorielle.

L'ensemble de ces mesures vise à restaurer la capacité opérationnelle de l'Office des Routes afin d'assurer un aménagement durable des infrastructures routières de la République Démocratique du Congo.