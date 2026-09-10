Congo-Kinshasa: Contrôle et patrouille cartographiques, Aménagement du Territoire - Jean-Lucien Bussa amorce la reconquête de la souveraineté spatiale de l'Etat congolais !

Conformément aux orientations stratégiques du Ministre de l'Aménagement du Territoire, le Dr. Jean-Lucien Bussa, l'Observatoire National de l'Aménagement du Territoire (ONAT), sous la direction de son Coordonnateur Jacques Ilunga et du Directeur du corps des inspecteurs, Jojo Bimpe, a officiellement engagé une mission de contrôle et de patrouille cartographique à travers la ville-province de Kinshasa.

Cette intervention marque le passage à une doctrine d'action préventive visant à enrayer la prolifération des constructions anarchiques, les occupations illégales du domaine public et le développement urbain non maîtrisé qui compromettent la sécurité des citoyens et la gestion durable de la capitale.

Jean-Lucien Bussa aligné à la vision de Félix Tshisekedi

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« En ma qualité de Ministre de l'Aménagement du Territoire, j'ai lancé une mission de l'Observatoire National de l'Aménagement du Territoire afin d'assurer une veille rigoureuse sur l'affectation, l'occupation et l'utilisation des espaces, particulièrement dans la ville-province de Kinshasa. Cette mission vise à mettre fin au désordre qui s'est progressivement installé dans l'occupation de l'espace urbain et à rétablir le respect du plan d'aménagement de la ville. Une attention particulière sera portée aux espaces verts et de loisirs, aux servitudes publiques, ainsi qu'aux emprises et réserves foncières destinées aux infrastructures d'intérêt général : routes, voies ferrées, aéroports, équipements publics et espaces nécessaires à l'extension planifiée de la ville. Il s'agit de préserver aujourd'hui les espaces indispensables au développement de Kinshasa de demain.

L'intérêt général et la planification urbaine doivent désormais prévaloir sur toute occupation irrégulière ou incompatible avec la destination prévue des espaces », a insisté le Ministre de l'Aménagement du Territoire. Selon lui, le Gouvernement est déterminé à faire respecter les affectations prévues par les instruments d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Tout espace occupé anarchiquement, irrégulièrement ou en contradiction avec sa destination planifiée fera l'objet d'un examen rigoureux et, dans le strict respect des lois et des procédures en vigueur, sera récupéré par l'État et réaffecté à l'usage d'intérêt général prévu. Il estime, en effet, que l'ordre spatial doit être rétabli : aucun intérêt particulier ne peut durablement compromettre les infrastructures, les espaces publics et le développement planifié de la capitale.

Déploiement des brigades d'inspection sur le terrain

Après une formation approfondie de quatre mois et leur prestation de serment réglementaire devant le Parquet, les inspecteurs assermentés de l'ONAT ont débuté leurs opérations de contrôle opérationnel. La première phase d'inspection a ciblé la commune de la Gombe, notamment les périmètres entourant la Cour constitutionnelle, le quartier Royal, ainsi que les abords de l'avenue du Haut-Commandement.

Mandatés en vertu de la loi n°25/045, les agents de l'ONAT sont chargés de répertorier, contrôler et verbaliser toute occupation non conforme ou modification unilatérale d'usage des emprises foncières de l'État.

Cette démarche s'appuie sur le laboratoire d'analyses spatiales et la plateforme de géomonitoring de l'ONAT, permettant un suivi cartographique précis et une identification rigoureuse des infractions foncières avant toute intervention sur le terrain.

Le périmètre d'action s'étend progressivement à l'ensemble des districts de la capitale afin d'appliquer scrupuleusement les mesures conservatoires fixées par le gouvernement, incluant la protection stricte d'un rayon de préemption de 50 mètres le long des grands axes et rocades urbaines.

Prévention des risques environnementaux et urbains

Au-delà de la vérification des titres administratifs, cette campagne met un accent prioritaire sur la prévention des catastrophes naturelles. L'obstruction des canaux de drainage, le colmatage des collecteurs d'eau et les constructions non autorisées sur les voies d'écoulement des eaux pluviales constituent les causes majeures des inondations et des glissements de terrain récurrents à Kinshasa.

Comme l'a souligné le Coordonnateur Jacques Ilunga, l'action préventive de l'ONAT vise à prémunir les populations contre ces risques mortels et à éviter la dégradation continue des infrastructures publiques.

Pour sa part, le Directeur du corps des inspecteurs, Jojo Bimpe, a précisé que ces inspections débutent par une phase d'audit patrimonial et de délivrance d'avis de passage. L'objectif est d'établir la traçabilité foncière des sites contrôlés et de s'assurer de la conformité des constructions avec le Schéma d'Orientation Stratégique de l'Agglomération Kinoise (SOSAK).

À l'issue de cette phase pilote menée à Kinshasa, ce dispositif de régulation et de contrôle cartographique sera progressivement étendu à l'ensemble des provinces du pays.