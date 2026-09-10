Cote d'Ivoire: Commerce extérieur - La Côte d'Ivoire actualise sa cartographie numérique pour renforcer sa compétitivité

Comexmap, la plateforme dédiée aux accords et aux flux commerciaux veut devenir un véritable outil d'aide à la décision pour les acteurs du commerce extérieur.

Le gouvernement veut davantage capitaliser sur la donnée pour consolider sa position dans les échanges internationaux. C'est tout l'enjeu de l'atelier d'actualisation des données commerciales de la cartographie numérique des accords et des flux commerciaux, dénommée « Comexmap », ouvert le jeudi 10 septembre 2026, au Postel 2001 à Abidjan.

Durant deux jours, les participants s'attelleront à mettre à jour les informations disponibles sur cette plateforme stratégique. Il s'agit notamment d'actualiser le recueil des accords commerciaux, les statistiques relatives aux flux commerciaux ainsi que le classement des partenaires de la Côte d'Ivoire. Les travaux portent également sur l'amélioration du fonctionnement des différents modules de Comexmap.

À l'ouverture de l'atelier, la conseillère technique du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Laure Tchicaya, a insisté sur la nécessité pour la Côte d'Ivoire de disposer d'une information commerciale fiable, actualisée et facilement accessible.

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Selon elle, le commerce international connaît de profondes mutations, sous l'effet notamment des tensions géopolitiques, de la multiplication des accords préférentiels, de la reconfiguration des chaînes de valeur mondiales et de la digitalisation des échanges. Dans ce contexte, « la maîtrise de l'information commerciale devient une condition essentielle de compétitivité », a-t-elle relevé.

Sous le leadership du Président de la République, Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a ainsi fait le choix de placer l'intelligence économique et la donnée fiable au coeur de sa politique commerciale. Une orientation qui s'inscrit, selon la représentante du ministre, dans les priorités du Plan national de développement (Pnd) 2026-2030, notamment en matière de promotion des investissements et de renforcement de la compétitivité du secteur privé.

La représentante du ministre a, par ailleurs, mis en avant les performances enregistrées par le pays sur la dernière décennie. « La Côte d'Ivoire figure actuellement parmi les dix premières puissances commerciales régionales », a-t-elle déclaré.

En 2025, les exportations ivoiriennes ont généré 17 323,5 milliards de Fcfa, soit une progression de 133 % par rapport à 2015. Sur les dix dernières années, la balance commerciale est demeurée excédentaire, atteignant 5 762 milliards de Fcfa en 2025, en hausse de 358 % comparativement à 2015.

Pour Laure Tchicaya, ces performances traduisent l'impact des réformes engagées pour faciliter et moderniser le commerce extérieur. Elle a notamment cité le Guichet unique du commerce extérieur (Guce-CI), créé en juillet 2013, et le Portail web d'informations commerciales (Pwic), lancé en avril 2015. Lancée officiellement le 30 décembre 2025 à Grand-Bassam, après des travaux entamés en 2022, Comexmap entend franchir une nouvelle étape.

La plateforme doit permettre aux administrations, aux opérateurs économiques et autres acteurs du commerce extérieur de mieux comprendre l'environnement commercial de la Côte d'Ivoire et d'exploiter les données disponibles pour orienter leurs décisions. Son champ d'application couvre, notamment les engagements de la Côte d'Ivoire au sein de l'Uemoa, de la Cedeao et de la Zlecaf, ainsi que ses partenariats commerciaux avec l'Europe, l'Amérique et l'Asie.

L'enjeu est donc de maintenir constamment à jour les informations relatives aux accords en vigueur, aux statistiques des échanges et aux principaux partenaires commerciaux du pays. La conseillère technique a invité l'ensemble des parties prenantes, notamment la Direction générale du commerce extérieur, le Comité de veille de Comexmap, le secteur privé et la presse, à contribuer à l'enrichissement et à la fiabilité de la plateforme.

Pour le directeur général du commerce extérieur, Baba Touré, l'atelier doit surtout déboucher sur des outils opérationnels. Les travaux devront permettre de doter le pays d'un plan d'actions, d'une feuille de route et d'un cahier des charges afin d'assurer un suivi régulier et pérenne de la plateforme. Avec Comexmap, la Côte d'Ivoire entend ainsi transformer la donnée commerciale en véritable instrument de décision, d'anticipation et de compétitivité sur les marchés régionaux et internationaux.