Sénégal: Vingt ans après sa ratification, le Protocole de Maputo suscite toujours le débat

Ratifié par le Sénégal en 2004, le Protocole de Maputo est considéré comme l'un des textes les plus avancés du continent africain en matière de protection des droits des femmes. Pourtant, plus de vingt ans après cet engagement, plusieurs de ses dispositions continuent de susciter des débats et peinent à être pleinement intégrées dans la législation nationale.

Adopté par l'Union africaine en juillet 2003 à Maputo, au Mozambique, ce protocole vise à garantir aux femmes africaines un large éventail de droits, notamment l'accès à la justice, la participation à la vie politique, la protection contre les violences, l'accès à l'éducation, à la santé et à la propriété. Le Sénégal a officiellement ratifié le texte en décembre 2004, réaffirmant ainsi son engagement en faveur de la promotion des droits des femmes.

Cependant, plusieurs organisations de défense des droits humains estiment que certains engagements pris par l'État sénégalais restent encore inachevés. Les critiques portent principalement sur l'application de l'article 14 du protocole, consacré aux droits sexuels et reproductifs des femmes. Cette disposition invite les États parties à autoriser l'avortement médicalisé dans des situations précises, notamment en cas de viol, d'inceste, d'agression sexuelle ou lorsque la grossesse met en danger la santé ou la vie de la mère.

Or, au Sénégal, l'avortement demeure largement interdit par le Code pénal. La législation nationale n'autorise cette intervention que dans des circonstances très limitées lorsque la vie de la mère est gravement menacée, selon une procédure strictement encadrée. Cette situation crée, selon plusieurs juristes et organisations de la société civile, un décalage entre les engagements internationaux du pays et leur traduction dans le droit interne.

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Des associations de défense des droits des femmes rappellent régulièrement que le Sénégal a ratifié le Protocole de Maputo sans réserve et appellent les autorités à harmoniser la législation nationale avec les dispositions du texte africain. Elles soulignent que les obstacles juridiques, sociaux et culturels continuent de limiter l'accès des femmes à certains droits reconnus par le protocole.

Face à ces revendications, les autorités sénégalaises mettent en avant les progrès réalisés ces dernières années dans la promotion des droits des femmes, notamment à travers des réformes législatives, des politiques de santé reproductive et des mesures de lutte contre les violences basées sur le genre. Des travaux de réflexion ont également été engagés afin d'examiner certaines dispositions du droit national susceptibles d'être révisées.

Malgré ces avancées, le débat reste particulièrement sensible dans un pays où les questions liées à la santé reproductive se heurtent souvent à des considérations religieuses et socioculturelles. Plus de vingt ans après la ratification du Protocole de Maputo, la question de sa pleine application demeure ainsi au cœur des discussions entre autorités publiques, organisations de la société civile, leaders religieux et défenseurs des droits humains.

Pour les observateurs, l'enjeu dépasse désormais la simple ratification d'un texte international. Il s'agit de savoir dans quelle mesure les engagements pris par le Sénégal sur la scène africaine peuvent être traduits en mesures concrètes capables d'améliorer la situation des femmes et des filles à travers le pays.