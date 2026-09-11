Sénégal: Traitement de la dette du pays - Ce qui préoccupe la Banque centrale

Le traitement de la dette du Sénégal est désormais entré dans une phase décisive. Après l'accord technique conclu entre les autorités sénégalaises et les services du Fonds monétaire international (Fmi), Dakar a annoncé un Plan de traitement de la dette du Sénégal (Ptds), dans l'attente du passage du dossier devant le Conseil d'administration de l'institution de Bretton Woods. Mais au-delà de la soutenabilité de la dette sénégalaise, une autre préoccupation majeure se dessine : éviter que le traitement envisagé ne déstabilise le marché financier régional.

C'est précisément sur ce point que la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) a attiré l'attention. A l'issue de la troisième session ordinaire du Comité de politique monétaire (Cpm), tenue ce mercredi, 9 septembre 2026, le gouverneur, Jean-Claude Kassi Brou, a rappelé que le traitement de la dette sénégalaise devait « préserver la stabilité du marché financier régional ».

Derrière cette position se trouve une inquiétude plus large : comment permettre au Sénégal de retrouver une dette soutenable sans fragiliser le principal outil de financement des Etats de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) ?

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Le dossier sénégalais a pris une nouvelle tournure avec l'accord conclu le 1er septembre entre le Sénégal et les services du Fmi. Cet accord au niveau des services porte sur un nouveau programme de trois ans d'environ 2,2 milliards de dollars, destiné notamment à restaurer la soutenabilité de la dette et la stabilité des finances publiques du pays.

Mais l'accord n'est pas encore définitivement acquis. Il doit encore recevoir l'approbation de la direction puis du Conseil d'administration du Fmi.

Entre-temps, les autorités sénégalaises ont annoncé un Plan de traitement de la dette du Sénégal, dans le cadre d'une stratégie de gestion active de l'endettement. L'objectif est clair : réorganiser le profil de la dette afin de réduire les pressions financières qui pèsent sur l'Etat et de ramener progressivement l'endettement sur une trajectoire soutenable.

C'est dans ce contexte que l'intervention de la Bceao prend toute son importance. Car pour la Banque centrale, le traitement de la dette sénégalaise ne peut pas être envisagé uniquement sous l'angle des relations entre Dakar, le Fmi et les créanciers internationaux. Il doit également tenir compte des conséquences éventuelles sur l'ensemble du système financier régional. Le marché financier régional est aujourd'hui l'un des principaux canaux de financement des Etats de l'Uemoa.

A travers les émissions de bons et d'obligations du Trésor, les gouvernements mobilisent régulièrement des centaines, voire des milliers de milliards de francs CFA auprès des investisseurs de la région. En juin 2026, par exemple, les Etats de l'Uemoa ont levé au total 1 633 milliards de francs CFA sur le marché régional. En mars, les émissions avaient atteint 1 132,1 milliards de francs CFA.

Le Sénégal lui-même reste un acteur important de ce marché. Il y mobilise régulièrement des ressources pour financer ses besoins budgétaires et refinancer une partie de sa dette. Or, les titres publics sénégalais sont détenus par différents investisseurs : banques, établissements financiers, compagnies d'assurances et autres investisseurs institutionnels présents dans l'espace Uemoa.

C'est là que réside la principale préoccupation de la Bceao. Si le traitement de la dette sénégalaise devait affecter les titres détenus sur le marché régional, il pourrait provoquer un choc de confiance dépassant largement les frontières du Sénégal.

Le risque d'une contagion

Un traitement de dette peut prendre plusieurs formes : allongement des maturités, réduction des taux d'intérêt, réaménagement des échéances ou, dans certains cas, réduction des montants à rembourser.

Mais quelle que soit la formule retenue, une modification des conditions initiales des titres peut avoir des conséquences sur la perception des investisseurs. Dans le cas du Sénégal, le risque redouté est celui d'une contagion financière.

Si les investisseurs commencent à considérer que les titres publics émis sur le marché régional peuvent être soumis à un traitement contraint en cas de difficultés financières d'un Etat, ils pourraient devenir plus prudents lors des futures émissions.

Cette prudence pourrait se traduire par plusieurs conséquences. D'abord, les investisseurs pourraient exiger des taux d'intérêt plus élevés pour financer les Etats. Ensuite, les émissions pourraient enregistrer des niveaux de souscription moins importants. Enfin, la hausse de la perception du risque pourrait concerner non seulement le Sénégal, mais également les autres Etats de l'Union.

Autrement dit, le traitement de la dette d'un seul pays pourrait renchérir le coût du financement de toute la région. C'est précisément ce scénario que la Bceao cherche à éviter.

Préserver la dette en francs CFA, protéger le marché régional

Les premières orientations communiquées autour du Plan de traitement de la dette sénégalaise semblent aller dans le sens d'une distinction entre les différents types de créanciers et de dettes.

Selon les informations disponibles, la dette libellée en francs CFA et contractée sur le marché régional devrait être préservée du traitement envisagé. Cette orientation répond directement à la préoccupation exprimée par la Bceao : protéger le fonctionnement et la crédibilité du marché financier régional.

Cette option permettrait au Sénégal de concentrer ses efforts de réaménagement sur certaines composantes de sa dette, notamment extérieure et commerciale, tout en évitant une remise en cause des titres détenus par les investisseurs régionaux.

Le marché régional est devenu, au fil des années, une source essentielle de financement pour les Etats de l'Uemoa. Le fragiliser reviendrait à réduire les capacités futures de mobilisation de ressources, non seulement pour le Sénégal, mais pour l'ensemble des pays membres.

Une question de confiance

En réalité, ce que la Bceao cherche avant tout à protéger, c'est la confiance. Un marché financier fonctionne sur la capacité des investisseurs à croire que les engagements pris par les emprunteurs seront respectés. Les Etats émettent des titres. Les banques et les investisseurs les achètent.

A l'échéance, l'Etat rembourse le principal et les intérêts. Cette mécanique repose largement sur la confiance dans la signature souveraine. Si cette confiance venait à être ébranlée par un traitement de dette affectant directement les titres du marché régional, les investisseurs pourraient modifier leur comportement. Les banques pourraient devenir plus sélectives. Les investisseurs pourraient privilégier des rendements plus élevés. Les Etats pourraient être obligés d'emprunter à des coûts plus importants. Et, dans un espace monétaire intégré comme l'Uemoa, les conséquences pourraient rapidement dépasser le cadre national. La Bceao est donc dans son rôle lorsqu'elle insiste sur la nécessité de préserver ce marché.

Le dilemme du Sénégal

Le Sénégal se retrouve toutefois face à une équation difficile. D'un côté, le pays doit convaincre le Fmi et ses partenaires que sa dette peut redevenir soutenable. De l'autre, il doit préserver la confiance de ses créanciers et continuer à accéder aux différentes sources de financement.

Le traitement de la dette apparaît ainsi comme une condition importante pour remettre les finances publiques sur une trajectoire plus stable. Mais un traitement trop large ou mal calibré pourrait avoir des conséquences financières importantes.

C'est pourquoi les autorités sénégalaises semblent privilégier une approche de reprofilage et de gestion active de la dette, plutôt qu'une restructuration générale qui toucherait indistinctement l'ensemble des créanciers.

Le reprofilage peut notamment consister à allonger les échéances de remboursement ou à renégocier certaines conditions financières afin de réduire la pression immédiate sur le budget de l'Etat. Mais même dans ce cas, des interrogations s'imposent : quelles dettes seront concernées et quels créanciers supporteront l'effort de traitement ? Dans quelles conditions ?