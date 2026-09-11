Cameroun: Eto'o, Infantino et l'argent russe - L'affaire qui enfle

Accusé par The Times d'avoir reçu plus de 567 000 € de fonds russes sur un compte personnel, Samuel Eto'o dénonce une cabale liée à son soutien à Infantino.

Alors qu'il affiche publiquement son soutien à Gianni Infantino pour la présidence de la FIFA, Samuel Eto'o se retrouve visé par des accusations documentées de mauvaise gestion de plus de 567 000 euros de fonds russes et crie à l'acharnement.

Samuel Eto'o est accusé d'avoir reçu plus de 567 000 euros de la fédération russe de football sur un compte personnel ouvert au Qatar, selon des documents consultés par le quotidien britannique The Times, publiés le 10 septembre 2026. Le président de la Fédération camerounaise de football répond en dénonçant une « cabale ».

Deux jours plus tôt, sur CNN puis sur France 24, l'ancien international camerounais affirmait sans détour son intention de voter pour Gianni Infantino à la présidence de la FIFA en mars 2027. Aujourd'hui, il affirme que cette prise de position lui coûte cher et que certains chercheraient à le « détruire » parce qu'il ose « penser pour l'Afrique ». Entre soutien politique assumé et accusations financières documentées, l'affaire s'annonce comme l'un des dossiers les plus scrutés du football africain à l'approche de l'élection FIFA de 2027.

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Ce que révèle The Times

Selon des factures et contrats consultés par le quotidien britannique The Times, deux virements 455 056 euros puis 112 514 euros, soit un total de 567 570 euros auraient été dirigés vers un compte personnel de Samuel Eto'o ouvert à la Qatar National Bank de Doha. Cette somme correspondrait à la quasi-totalité des frais de participation versés par la Fédération russe de football pour un match amical disputé à Moscou entre le Cameroun et la Russie, en octobre 2023.

D'anciens dirigeants de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) réclament aujourd'hui des explications sur le devenir de ces fonds. Guibai Gatama, ancien membre du comité exécutif de la fédération, affirme au journal britannique qu'il n'existe, à sa connaissance, « aucun document comptable ou bancaire » prouvant qu'ils ont ensuite été transférés vers un compte officiel de la Fecafoot. Selon lui, les statuts de la fédération imposeraient que ses fonds soient logés sur des comptes ouverts à son propre nom et non sur un compte personnel.

Ces mêmes anciens responsables, qui affirment avoir été écartés de l'organisation sous la présidence d'Eto'o, indiquent avoir saisi la commission d'éthique de la FIFA il y a plus d'un an, sans obtenir de suite connue à ce jour. Ni la Fecafoot ni Samuel Eto'o n'ont, selon The Times, démenti la réalité des virements ou l'authenticité des documents.

Un soutien assumé à Gianni Infantino, en pleine tourmente

Ces révélations interviennent alors qu'Eto'o multiplie, ces derniers jours, les prises de parole en faveur de Gianni Infantino, candidat à sa propre succession à la présidence de la FIFA lors du congrès électif prévu en mars 2027 à Rabat. Sur CNN puis sur France 24, il a affirmé qu'Infantino avait beaucoup fait pour le développement du football africain et qu'il lui apporterait son vote.

Interrogé par France 24 sur les critiques visant le patron de la FIFA notamment une procédure que l'UEFA préparerait contre lui pour gestion déloyale , Eto'o a justifié sa position ainsi : « L'UEFA va défendre ses intérêts, ce qui est normal. Mais ce qui est d'autant plus normal aussi, c'est que les Africains défendent leurs intérêts. » Il a également mis en avant les moyens financiers apportés par la FIFA aux fédérations africaines sous la présidence d'Infantino, citant l'exemple des jeunes talents comme Mbappé ou Tchouaméni pour illustrer le manque structurel de ressources du football africain.

La réplique d'Eto'o : « une cabale »

Face aux accusations relayées par The Times, Samuel Eto'o a réagi selon des propos qui lui sont attribués sur sa page Facebook en dénonçant ce qu'il présente comme une cabale visant à le faire taire. Il estime que « ceux qui passent leur temps à [lui] donner des leçons de démocratie » auraient davantage de mal à accepter qu'un Africain « s'exprime librement, défende ses convictions et refuse de se taire ». Il évoque également des journalistes qu'il accuse de chercher à le « détruire », en lien avec son soutien affiché à Infantino.

Cette défense ne répond cependant pas, à ce stade, sur le fond aux éléments documentaires avancés par The Times concernant le devenir des fonds russes. Selon le journal, certains détracteurs d'Eto'o estiment que son soutien à Infantino expliquerait en partie l'absence d'enquête formelle de la FIFA sur ce dossier une hypothèse qui reste, elle aussi, non confirmée officiellement.

Ce qui reste à établir

Aucune enquête officielle de la FIFA n'a été confirmée comme ouverte à ce jour sur cette affaire précise, malgré la saisine de la commission d'éthique évoquée par d'anciens dirigeants de la Fecafoot il y a plus d'un an. La question de la destination finale des 567 570 euros comptes officiels de la fédération ou non reste, en l'état, sans réponse documentée. L'affaire s'inscrit dans un climat plus large de tensions entre Samuel Eto'o et une partie de l'ancien encadrement de la Fecafoot, à quelques mois d'une élection FIFA qui s'annonce déjà disputée.

De combien d'argent parle-t-on exactement dans l'affaire Eto'o ?

The Times évoque deux virements totalisant 567 570 euros (455 056 € puis 112 514 €), versés par la fédération russe de football sur un compte personnel d'Eto'o au Qatar.

Pourquoi Eto'o parle-t-il de « cabale » ?

Il estime que les critiques dont il fait l'objet seraient liées à sa prise de position publique en faveur de Gianni Infantino et à sa défense des « intérêts de l'Afrique » dans le débat sur la gouvernance de la FIFA.

Une enquête a-t-elle été ouverte sur ces fonds ?

Aucune enquête officielle de la FIFA n'a été confirmée à ce jour, malgré une saisine de la commission d'éthique évoquée par d'anciens responsables de la Fecafoot il y a plus d'un an.

Eto'o a-t-il démenti les virements ?

Selon The Times, ni lui ni la Fecafoot n'ont démenti la réalité des transferts ou l'authenticité des documents consultés par le journal.