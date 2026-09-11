Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 11 septembre 2026

revue de presse

Mali : Le Premier ministre algérien attendu à Bamako le 14 septembre

Le Premier ministre algérien Sifi Ghrieb effectuera, lundi 14 septembre 2026, une visite officielle à Bamako à l’invitation de son homologue malien, le Général de Division Abdoulaye Maïga, a annoncé la Primature malienne.

À la tête d’une importante délégation, le chef du gouvernement algérien sera porteur d’un message du président Abdelmadjid Tebboune à son homologue malien, le Général d’Armée Assimi Goïta, président de la Transition et chef de l’État.

Au cours de son séjour, Sifi Ghrieb sera reçu par le président Assimi Goïta et aura une séance de travail avec Abdoulaye Maïga. [Source Apanews]

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Le Burkina Faso vise un taux d’électrification de 70 % à l’horizon 2030

Le gouvernement burkinabè veut accélérer l’électrification du pays. Un financement de 104,175 milliards de FCFA vient d’être autorisé pour moderniser les infrastructures électriques, étendre les réseaux et renforcer les moyens de la SONABEL et de l’Agence Faso Vêenem. Plus de 250 000 ménages doivent directement bénéficier de cette nouvelle initiative, qui concerne également des écoles, des centres de santé et des entreprises.

Le défi reste immense. Jeudi, à l’issue du Conseil des ministres réuni à Bobo-Dioulasso, le ministre de l’Énergie Yacouba Zabré Gouba a évoqué un objectif de 70 % d’électrification à l’horizon 2030. Le Pacte national de l’énergie 2026-2030 affiche toutefois une ambition encore supérieure : 90 % à l’échelle nationale, avec 100 % dans les zones urbaines et 70,73 % dans les zones rurales. Selon le Pacte national de l’énergie publié en juin 2026, l’accès à l’électricité concernait 34,2 % de la population burkinabè en 2024. [Source Afrik.com]

Coupe du monde 2030 - Le Maroc annonce qu'il accueillera la finale, la FIFA temporise

La finale de la Coupe du monde 2030 pourrait bien se disputer au Maroc. Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football, a annoncé que le dernier match de la compétition aurait lieu à Benslimane, près de Casablanca. Une information qui n’a toutefois pas encore été officiellement confirmée par la FIFA.

Le Maroc veut frapper un grand coup en 2030. Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football, a annoncé que la finale de la Coupe du monde se déroulerait à Benslimane, dans la région de Casablanca.

La rencontre serait organisée dans le futur Grand Stade Hassan II, actuellement en construction. Une enceinte gigantesque dont la capacité prévue est d’environ 115 000 spectateurs. Le stade représente l’un des projets majeurs du royaume en vue de cette Coupe du monde organisée conjointement avec l’Espagne et le Portugal. [Source Africa Radio]

Sommet de l'Espace : L'Afrique ne veut pas continuer à être distancée

Le sommet international de l’Espace s’est conclu ce jeudi 10 septembre à Paris. Les délégations africaines se sont déplacées en nombre, signe de l’intérêt stratégique du secteur. Défense, agriculture, télécommunications, environnement… les domaines d’application sont multiples. Le continent ne veut pas rester à la traîne et l’a fait savoir à l’occasion de ce sommet.

Le Rwanda a fait un bond en avant avec son téléport capable de capter et traiter des données satellitaires. Cependant, le président alerte sur le fait que le développement de ces technologies doit se faire de manière inclusive. [Source RFI]

RDC : Au moins 14 écoliers tués après un incendie à Bukavu, dans l’est du pays

Située au bord du lac Kivu et célèbre pour ses maisons de bois typiques entassées à flanc de colline, la capitale du Sud-Kivu est régulièrement frappée par des incendies meurtriers.

A Bukavu, dans l’est de la République démocratique du Congo, l’incendie d’un établissement scolaire a entraîné une bousculade dans laquelle au moins 14 écoliers de moins de 10 ans ont été tués, jeudi 10 septembre, selon des responsables locaux.

Jeudi matin, vers 9 heures (heure locale, 10 heures à Paris), un incendie d’origine « inconnue » s’est déclaré aux environs d’une école de la commune de Bagira, situé dans la périphérie nord de Bukavu, « pendant que les enfants étaient en plein cours », a relaté à l’Agence France-Presse (AFP) Patrice Buduge, chef de quartier dans la commune. [Source Le Monde Afrique]

Suisse - Guinée équatoriale : Une troisième procédure pénale ouverte à Genève

La justice genevoise enquête sur des opérations effectuées à partir d’un compte bancaire de la Mission permanente de Guinée équatoriale auprès de l’ONU. Selon des informations publiées mercredi 9 septembre par le quotidien suisse Le Temps, environ 400 000 francs suisses auraient transité par ce compte avant l’achat d’une montre de luxe à Genève. Il s’agit de la troisième procédure pénale ouverte en dix ans dans le canton en lien avec la Guinée équatoriale.

Le Ministère public genevois a ouvert une procédure concernant un compte détenu auprès d’UBS par la Mission permanente de Guinée équatoriale auprès des Nations unies à Genève. Selon Le Temps, le compte aurait reçu en 2025 environ 400 000 francs suisses en provenance d’Asie, plus précisément de Singapour selon les informations recueillies par le quotidien. Une somme comparable aurait ensuite servi à acheter une montre de luxe auprès de l’enseigne Les Ambassadeurs, située rue du Rhône à Genève. [Source LSI Africa]

Ile Maurice : Le flux d'investissements étrangers positifs depuis le début de 2026

Entre le 1er janvier et le 31 août 2026, les investissements étrangers sur le Marché Officiel ont affiché une dynamique favorable. Les achats cumulés se sont élevés à Rs 1,63 milliard, surpassant les ventes totales de Rs 1,43 milliard, pour ainsi dégager un investissement net positif de Rs 206,38 millions.

L'indice de rendement total, le SEMTRI, a enregistré une légère baisse de 0,21% durant la semaine, clôturant la séance du mercredi 9 septembre à 11 299,44 points. Le SEMDEX a clôturé la même semaine à 2 294,86 points. L'indice SEM-10, l'indice qui regroupe les valeurs à forte capitalisation boursière du marché, a clôturé la séance de mercredi à 437,67 points. À la clôture du marché de mercredi, la capitalisation boursière du Marché Officiel se chiffrait à Rs 322,3 milliards. [Source L’Express.mu]

Tyla et TikTok relancent les glitter tattoos, la touche Y2K qui habille la peau

Les tatouages pailletés remontent dans les vidéos beauté de TikTok en ce début de septembre 2026. Le bureau de tendances NellyRodi les place parmi les signaux du mois, avec des papillons irisés, des étoiles métalliques et des motifs argentés qui quittent l’univers enfantin pour les looks de fête et de festival.

Le mouvement a déjà trouvé une ambassadrice africaine très visible. En juillet, la chanteuse sud-africaine Tyla a porté dans le bas du dos un tatouage temporaire « A*POP » couvert de paillettes lors d’une soirée à Londres autour de son deuxième album. Le détail s’inscrivait dans un look très années 2000, entre taille basse, strass et body glitter. [Source Beninwebtv]

Santé mentale : Vers la création d’un observatoire du suicide en Cote d’Ivoire

418 suicides et 927 tentatives de suicide. Ce sont les chiffres recensés en Côte d’Ivoire entre 2019 et 2021 par une étude du ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, avec l’appui technique et financier de l’Organisation mondiale de la santé (Oms).

Toujours selon les estimations de l’Oms, le taux de mortalité par suicide en Côte d’Ivoire est de 23 cas pour 100 000 habitants par an. Des données qui témoignent de l’ampleur d’un phénomène encore marqué par le silence et la stigmatisation.

C’est dans ce contexte que l’Unité de recherche clinique de Côte d’Ivoire (Urcci), en appui au Programme national de santé mentale (Pnsm), travaille à la mise en place d’un Observatoire du suicide de Côte d’Ivoire. L’outil a été présenté à l’Institut national de santé publique (Insp) d’Adjamé, le 10 septembre 2026, à l’occasion de la Journée mondiale de la prévention du suicide. [Source Fratmat]

Soudan : MSF dénonce des coupes des financements internationaux aux conséquences dévastatrices

Au Soudan, Médecins Sans Frontières (MSF) constate les effets dévastateurs de la baisse des financements internationaux sur les populations déjà grandement affectées par la guerre.

Alors que les dirigeants du monde entier se réunissent à l'Assemblée générale des Nations unies, MSF appelle les gouvernements et les bailleurs à augmenter les financements destinés aux services de santé essentiels au Soudan, et à garantir des financements flexibles, prévisibles et transitoires afin d'éviter l'interruption brutale de services indispensables.

Alors que le Soudan fait face à l'une des plus graves crises humanitaires au monde, conséquence de plus de trois années de guerre, l'impact de la baisse de l'aide internationale se fait désormais sentir sur le terrain. Un an et demi après la fermeture de l'USAID en 2025, les financements accordés à de nombreuses organisations intervenant au Soudan ont pris fin de manière effective en juin dernier. [Source MSF]