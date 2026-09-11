Tunisie: Ben Arous - Perturbations de l'eau potable dans ces régions

La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), district d'Ezzahra a annoncé une perturbation et une interruption de la distribution de l'eau potable à Rades Melliane et au quartier Taïeb Mhiri, dans la délégation de Radès, gouvernorat de Ben Arous.

Selon la SONEDE, cette perturbation fait suite à une panne soudaine survenue ce jeudi 10 septembre 2026 au niveau d'une conduite de distribution de 400 mm de diamètre à Radès.

Les équipes techniques ont engagé les travaux de réparation, qui se poursuivront sans interruption. La reprise de l'approvisionnement en eau est prévue progressivement à partir de 18h ce jeudi, une fois les travaux achevés.