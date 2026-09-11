Tunisie: Ben Arous - Perturbations de l'eau potable dans ces régions

10 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), district d'Ezzahra a annoncé une perturbation et une interruption de la distribution de l'eau potable à Rades Melliane et au quartier Taïeb Mhiri, dans la délégation de Radès, gouvernorat de Ben Arous.

Selon la SONEDE, cette perturbation fait suite à une panne soudaine survenue ce jeudi 10 septembre 2026 au niveau d'une conduite de distribution de 400 mm de diamètre à Radès.

Les équipes techniques ont engagé les travaux de réparation, qui se poursuivront sans interruption. La reprise de l'approvisionnement en eau est prévue progressivement à partir de 18h ce jeudi, une fois les travaux achevés.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.