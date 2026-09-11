Afrique de l'Ouest: BRVM - Le titre NEI CEDA occupe la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours ce jeudi 10 septembre 2026.

A l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 10 septembre 2026, le titre NEI CEDA (Nouvelles Editions Ivoiriennes -Centre d'éditions et de diffusion africaines) occupe la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours avec 7,41%.

Le cours de cette valeur est passé de 2 630 FCFA la veille à 2 825 FCFA ce jeudi 10 septembre 2026, soit une augmentation de 195 FCFA.

La société NEI-CEDA a versé ce jeudi 10 septembre 2026, au titre l'exercice 2025, un dividende net par action 140,39 FCFA pour les personnes physiques et 143,58 FCFA pour les personnes morales.

Au premier trimestre 2026, cette entreprise a réalisé un résultat net déficitaire de 169 millions de FCFA contre un résultat net déficitaire de 190 millions de FCFA au premier trimestre 2025. La société n'a pas encore rendu public son rapport d'activité au titre du deuxième trimestre 2026.

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Le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (plus 5,98% à 5 490 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 3,20% à 2 580 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (plus 2,81% à 18 500 FCFA) et BOA Mali (plus 2,71% à 7 195 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Ecobank Côte d'Ivoire (moins 5,06% à 16 800 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (moins 4,12% à 32 600 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 4,05% à 7 100 FCFA), Loterie Nationale du Bénin (moins 2,47% à 3 950 FCFA) et SODE Côte d'Ivoire (moins 2,00% à 13 230 FCFA).

La valeur des transactions est passée de 6,063 milliards de FCFA la veille à 2,890 milliards de FCFA ce jeudi 10 septembre 2026, soit une forte baisse de 3,173 milliards.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 38,307 milliards, en passant de 21 276,578 milliards de FCFA la veille à 21 314,885 milliards de FCFA ce 10 septembre 2026.

Celle du marché des obligations connait une baisse de 2,569 milliards, à 12 721,320 milliards de FCFA contre 12 723,889 milliards de FCFA la veille.

A l'exception de l'indice BRVM Principal, tous les indices phares sont en hausse. C'est ainsi que l'indice BRVM composite a progressé de 0,18% à 552,75 points contre 551,76 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 30 a fini la séance de cotation en hausse de 0,31% à 267,73 points contre 266,89 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il est en évolution de 0,13% à 200,86 points contre 200,89 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM Principal a régressé de 0,24% à 405,21 points contre 406,19 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une variation positive de 0,18% à 222,50 points contre 222,10 points lors de la séance du 9 septembre 2026.