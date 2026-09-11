Gabon: Le pays face à l'immigration - De la surprise à la réalité politique

11 Septembre 2026
Gabonews (Libreville)
analyse Par Dr Jonathan NDOUTOUME NGOME

Les résultats définitifs du dernier Recensement Général de la Population et de l'Habitat, homologués par la Cour Constitutionnelle le 27 août 2026, établissent la population du Gabon à 3 518 621 habitants. Dont 2 318 365 Gabonais, soit 65,8%, et 1 200 256 étrangers, soit 34,2%.

Ce chiffre interpelle. Le seuil communément admis par l'OIT et l'ONU pour qualifier un pays de "forte immigration" se situe entre 10% et 15% de la population totale. Le Gabon est donc structurellement au-dessus.

Dès lors, la vraie question n'est pas de s'étonner. La vraie question est historique, juridique et politique : Comment en sommes-nous arrivés là ? Et que faisons-nous de cette réalité ?

I-Généalogie d'une réalité : 4 vagues migratoires

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L'immigration au Gabon n'est ni un accident, ni une fatalité. Elle est le produit d'une histoire économique et géopolitique.

1- La période précoloniale et coloniale : 1880-1960. La logique du "vide démographique.

Le Gabon précolonial est faiblement peuplé. La colonisation française, pour exploiter l'okoumé et le bois, importe de la main-d'oeuvre.

De 1910 à 1940 : Dahoméens, Sénégalais, Congolais arrivent vers Port-Gentil.

De 1945 à 1960 : arrivent les communautés libano-syriennes et haoussa, utilisées comme relais commerciaux.

À l'indépendance en 1960, le Gabon compte déjà 20 000 étrangers pour 500 000 nationaux.

2-1960-1990. Le boom pétrolier et les grands chantiers. La logique du besoin*

Le pétrole, le Transgabonais, Libreville capitale de l'OUA 1977. Le Gabon a besoin de bras.

Arrivée massive de Camerounais, Congolais, Equato-guinéens, Maliens, Béninois. Les enseignants béninois et sénégalais structurent l'école gabonaise.

Puis 2ème vague : coopérants français, libanais du commerce, chinois du BTP.

En 1970, 1 habitant sur 5 est déjà étranger.

3-1990-2000. Les crises. La logique du refuge économique

Avec les PAS et les crises en Afrique de l'Ouest, 3ème vague : Burkinabè, Maliens, Togolais. Agriculture, transport, petit commerce. Le marché Mont-Bouët devient un hub ouest-africain. Le taux d'étrangers oscille entre 25% et 30%.

4-2000-2023. La mondialisation. La logique des infrastructures

Chinois pour les routes et les stades CAN 2012-2017. Indiens dans le bois et la grande distribution. C'est l'internationalisation du capital et du travail.

II-Le cadre normatif : un pays juridiquement engage

S'étonner sans lire le droit, c'est faire du bruit. Or le Gabon a choisi, par traités, d'être une terre d'accueil encadrée.

1-Le droit international

Le Gabon a ratifié la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés le 27 avril 1964, et son protocole de 1967. Il est donc lié par le principe de non-refoulement.

Il a aussi ratifié les Pactes de l'ONU sur les droits civils, économiques et sociaux, et la CERD. Juridiquement, l'étranger a des droits.

2-Le droit africain

Pionnier : Ratification le 21 mars 1986 de la Convention de l'OUA de 1969 qui élargit la notion de réfugié à la guerre et aux troubles graves.

Ratification de la Charte Africaine des Droits de l'Homme, art 12 : droit de circuler, droit d'asile.

Ratification de la Convention de Kampala sur les déplacés.

3-Le droit bilatéral et régional

Accord France-Gabon du 5 juillet 2007 : gestion concertée des flux, réadmission, visas.

Espace CEMAC : libre circulation 90 jours, carte de séjour au-delà.

Accords d'établissement avec le Maroc, le Liban, etc.

4-Le droit interne

Loi n°03/98 du 14 juillet 1998 relative à l'immigration. Code de la nationalité.

Conclusion juridique : le Gabon a souverainement choisi l'ouverture. Il ne peut donc gérer l'immigration par l'émotion, mais par la loi.

III-L'enjeu : de la peur a la gouvernance

Constater 34% d'étrangers ne doit conduire ni au déni, ni à la xénophobie.

Copier les modèles de repli identitaire, qu'ils viennent d'Europe ou d'Afrique du Sud, serait une erreur stratégique et historique pour le Gabon.

L'enjeu de gouvernance :

1-Identifier : Qui est là ? Avec quel statut ? Avec quelle compétence ?

2-Réguler : Faire appliquer la loi 98. Lutter contre l'irrégularité sans renier les traités.

3-Valoriser : Transformer cette diversité en dividende démographique et économique pour pour le Gabon.

Le débat ne doit donc pas être : "Faut-il des étrangers ?"

Le débat doit être : "Quel Gabon voulons-nous construire avec cette réalité ?"

Ce n'est pas de l'antinationalisme. C'est du réalisme d'Etat.

Dr Jonathan NDOUTOUME NGOME analyse les implications diplomatiques et géopolitiques de ce repositionnement continental

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