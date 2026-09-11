Togo: Les effets de la guerre sur les prix des carburants

Les prix des produits pétroliers connaissent une nouvelle hausse. La dernière remonte à mai dernier.

Selon un arrêté interministériel, le litre de Super sans plomb passe de 725 à 817 Fcfa.

Le litre de pétrole lampant est fixé à 1 056 francs, tandis que le gas-oil connaît une progression, de 750 à 766 francs

Le mélange deux temps, quant à lui, coûtera désormais 896 francs, contre 811 auparavant.

Cette augmentation s'explique par l'envolée des cours mondiaux du pétrole, elle-même alimentée par la guerre qui oppose les États-Unis à l'Iran depuis plusieurs mois.

Les attaques répétées visant des pétroliers et des infrastructures stratégiques dans le Golfe et le détroit d'Ormuz continuent de faire grimper les prix du baril sur les marchés internationaux, sans qu'aucun signe de détente ne se dessine à l'horizon.

A noter qu'au Togo, les carburants sont subventionnés par l'Etat.