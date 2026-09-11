Burkina Faso: Souveraineté énergétique au pays- Le gouvernement autorise un financement de 104 milliards FCFA pour accroître le taux d'électrification

Le Président du Faso, Chef de l'État, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ a présidé, ce jeudi, 10 septembre 2026, à Bobo, l'hebdomadaire Conseil des ministres. Selon le Ministre Porte-parole du Gouvernement, Camarade Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO, le Conseil a examiné plusieurs dossiers et pris d'importantes décisions pour la bonne marche de la Nation et pour le plein épanouissement des Burkinabè, conformément à la vision de la Révolution Progressiste Populaire (RPP).

Pour le compte du Ministère des Serviteurs du Peuple, le Conseil a adopté un décret portant adoption du guide méthodologique de description des postes de travail dans l'administration publique. Selon le Ministre des Serviteurs du Peuple, le Camarade Mathias TRAORÉ, il s'agit d'une mise à jour qui permet de prendre en compte des emplois de gestionnaires scolaires et universitaires et l'administration des affaires économiques.

« Le nouveau guide qui vient d'être adopté s'applique aux collectivités territoriales, aux établissements publics de l'État, aux sociétés d'État, aux sociétés d'économie mixte et aussi aux autorités administratives indépendantes », a expliqué le Ministre des Serviteurs du Peuple. Il a noté que ce guide permet de prendre en compte la notion de profil idéal, et pour l'occupation d'un poste défini, de tenir compte des profils disposant de compétences similaires dans les cas de la prise en compte équitable de tous les emplois.

Pour le compte du Ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le Conseil a adopté un rapport autorisant le financement d'initiatives sectorielles d'accroissement de la capacité énergétique du Burkina Faso. Selon le Ministre Yacouba Zabré GOUBA, ce projet, d'un montant de plus de 104 milliards FCFA, va permettre de renforcer les capacités opérationnelles de la SONABEL et de la nouvelle Agence Faso Vêenem afin d'atteindre un taux d'électrification de 70% à l'horizon 2030 et réduire notre dépendance énergétique.

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« Il s'agira également, de mettre à la disposition de la Société nationale d'électricité et de l'Agence Faso Vêenem des équipements et des infrastructures nécessaires pour leur permettre d'assurer l'extension des réseaux de transport et de distribution », a indiqué le Ministre GOUBA.