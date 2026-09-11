Burkina Faso: Éducation dans la RPP - A Ouahigouya, le MESFPT interroge le rôle et les responsabilités des acteurs

10 Septembre 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par DCRP/ MESFPT

Ouahigouya a abrité le 4 septembre dernier, une réflexion sur ce thème : « L'Éducation au coeur de la Révolution Progressiste Populaire : comprendre pour mieux servir ».

Organisé par la Direction régionale de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique de la région de Yaadga, le panel était placé sous le parrainage du Ministre de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique.

La conférence a permis aux acteurs de l'éducation d'explorer les transformations nécessaires pour faire de l'école un véritable levier de souveraineté nationale.

C'est le Camarade Alexandre Le Grand ZANGO qui a représenté le Ministre à la cérémonie d'ouverture.

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En son nom, il a délivré ce message fort : « L'école ne peut plus être une fabrique de bureaucrates en quête d'emploi ; elle doit devenir le berceau de la souveraineté nationale, le moteur de la création de richesse et le sanctuaire du civisme ».

Les échanges ont porté entre autres, sur l'appropriation du manifeste de la Révolution Progressiste Populaire et les mutations profondes à engager dans le système éducatif.

Au terme des travaux, le représentant du Ministre a lancé un appel à la responsabilité collective : « Vous devez être les soldats du réarmement mental. »

A la sortie des panels et des échanges, une conviction s'est dégagée : la transformation de l'école ne saurait être l'oeuvre d'un seul acteur. Elle appelle l'engagement de tous, dans une dynamique collective fondée sur le civisme, la responsabilité et la formation de compétences adaptées aux besoins du marché national.

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