Cote d'Ivoire: L'ancien ministre Justin Katinan Koné maintenu en garde à vue

En Côte d'Ivoire, la garde à vue de Justin Katinan Koné a été maintenue dans la soirée du jeudi 10 septembre. L'ancien ministre et 4e vice-président du PPA-CI, le parti de Laurent Gbagbo, est entendu depuis mercredi, où il avait été convoqué à la préfecture d'Abidjan après une plainte du RHDP, le parti au pouvoir, pour des faits présumés de diffamation, injures et diffusion de fausses nouvelles. Justin Katinan Koné avait tenu, il y a une semaine, une tribune très critique contre ce parti. Mais la prolongation de sa garde à vue concerne une seconde accusation.

Selon l'un des avocats de Justin Katinan Koné, l'accusation concerne des faits qui remonteraient à l'an dernier : des troubles à l'ordre public en rapport avec la dernière élection présidentielle de 2025. Pas plus de précision à ce stade sur la nature de ces troubles.

Le PPA-CI a réagi ce jeudi 10 septembre, dénonçant un « harcèlement contre ses cadres » de la part d'une « justice instrumentalisée », visant à « criminaliser toute parole politique de l'opposition ». Le parti « exige l'arrêt immédiat, total et sans conditions des procédures politiques engagées ».

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La veille, le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, avait déclaré ne pas commenter les procédures judiciaires, ajoutant que « la liberté d'expression s'accompagne aussi du sens de la responsabilité ».

Toujours selon son avocat, Justin Katinan Koné doit désormais être entendu ce vendredi matin à la section antiterroriste du tribunal de première instance d'Abidjan.

Sollicité par RFI, le procureur de la République n'a pas donné suite.